Preparacionistas: en Colombia también algunos se preparan para el fin del mundo

En la casa de Fernando Pinzón, en el norte de Bogotá, hay un cuarto que más bien podría pasar como una simple alacena. Pero no. Es una alacena y ferretería, también una enfermería, una tienda de ropa de invierno y una oficina de turismo. Pinzón tiene comida enlatada, garrafas de agua, alicates, linternas, aspirinas, lomotil, un mapa de la ciudad y otro de su barrio, tijeras, pilas, chaquetas impermeables, cobijas y botas, por nombrar algunas cosas. Con periodicidad, verifica que los elementos que tienen fecha de caducidad sigan vigentes y los que están próximos a vencer delante de todo. Su esposa lo llama paranóico, él se autodenomina un adelantado a las tragedias.

Sumado a eso, Pinzón tiene identificado un parque a una cuadra y media como el punto de encuentro en caso de una situación catastrófica. No ha llegado al punto de organizar simulacros porque su esposa no se lo ha permitido, pero de cuando en cuando adiestra -siendo muy sutil- a sus dos hijos para que entiendan que es mejor estar preparados que asustados.

La pandemia del Covid-19 le dio la razón a Pinzón, o más bien, la justificación a su comportamiento de anteceder cualquier situación crítica. De hecho, según su esposa, fue quien estuvo más tranquilo durante el encierro (un hogar de cinco personas) y quien organizó los alimentos y los elementos de aseo cuando no se podía salir a las calles. “Tengo que reconocer que nos aportó calma, algo muy valioso en esos instantes”, apunta Adriana.

Fernando es un preparacionista, aunque no le gusta que le digan así, un hombre que está en estado de alerta para cualquier catástrofe natural o social, entre las que se contemplan desde un estallido social hasta la pérdida del empleo. Conoce el término y confiesa que pertenece a una comunidad denominada Preppers-Better safe than sorry, una red mundial que ya alcanza los 355 mil miembros y en la que se comparte información de seguridad y preparación para afrontar tragedias de todo tipo.”Los primeros días de marzo de 2020 la gente corría a comprar comida, cosas de aseo, tapabocas y demás. Yo, tranquilo, ya tenía todo lo necesario para mi familia. Es un tema de ser precavidos, guardando las proporciones de la realidad”, asegura Fernando, que empezó con esta práctica a comienzos de 2001 luego de conocer a un estadounidense que creció con el miedo de una guerra nuclear con la entonces Unión Soviética. Pinzón quedó impactado y desde entonces empezó su propio refugio.

De hecho, siguió en contacto con Jerry y reafirmó su convicción en 2012 cuando el huracán Sandy causó estragos en New Jersey, estado en el que vive su amigo y quien, por supuesto, le contó con detalles su experiencia y cómo el estar preparado lo salvó de la muerte. “Hay que medirse y medir lo que pueda venir. Es otra forma de caminar por la vida. Hay quienes van sin preocupaciones y dispuestos a pensar en el día a día y otros que queremos ir más allá, al menos dos semanas por delante”.Un movimiento en crecimiento

Los preparacionistas, o preppers, como se les conoce en las redes sociales, es un movimiento que tiene su origen en el Reino Unido y los Estados Unidos entre los años 30 y 50 no solo por lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial, sino por lo que vino después con la Guerra Fría y la amenaza de un choque nuclear entre las superpotencias (USA y la URSS). En los Estados Unidos tomó más fuerza en los 60 luego de una nueva recesión tras el aumento de las tasas por la Reserva Federal en 1959.

En este nuevo siglo, y con el azote de seis huracanes (Katrina, Sandy, Harvey, María, Irma e Ida), este grupo ha aumentado de manera significativa. Según el libro Building for End Times, (Bunker, construyendo para el fin de los tiempos) del geógrafo social Bradley Garrett y citado por la BBC de Londres, para finales de 2020 en el mundo habían 21 millones de preparacionistas, cifra que calculó haciendo un seguimiento a las comunidades virtuales en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, España y Francia.

Los preparacionistas son individuos o comunidades que se dedican a la preparación para situaciones de emergencia o desastres. Fotografía por: Getty Images

En este mismo texto, Garrett cuenta cómo ha sido la evolución de los preparacionistas, al punto de que ahora se habla de técnicas de purificación del agua y hasta proveer de energía aparatos electrónicos sin tener electricidad. Aunque a este colectivo se le tilda de paranoico, ellos -como lo dice Fernando sin reconocer que es un preparacionista- son apenas unos adelantados precavidos, organizados con base en una realidad innegable para contener el futuro, siempre impredecible.

Así lo cuenta Pinzón mientras enseña una mochila que tiene en su cuarto y que le permitiría, a él y a su esposa, sobrevivir 72 horas luego de cualquier tipo de catástrofe (agua, alimentos calóricos, una linterna, una radio y un botiquín). Aunque en Colombia esta práctica no es muy conocida, existe un colectivo llamado Preppers Colombia, que se autodenominan como un “grupo de profesionales que apoya a personas con la misma clase de pensamiento sin ser fatalista ni sensacionalista [...] enfocado en la preparación física y mental para garantizar la supervivencia”.

“Hay personas que respetan, pero no comparten. Y eso está bien. Cada quien con sus cosas. No se trata de un miedo constante, ni mucho menos, son una serie de acciones y capacitaciones que dan fortaleza. Es como en el deporte: usted debe prepararse para la competencia. No puede participar sin haber entrenado. Pues este es mi entrenamiento para sobrevivir”, cierra Pinzón.