Italiana probó la pizza hawaiana en Colombia y su reacción es viral

La pizza hawaiana ha conquistado al mundo con su combinación única de sabores dulces y salados. Su base de masa crujiente se cubre con una salsa de tomate especiada, mozzarella fundida, jugosos trozos de piña y jamón, creando una explosión de texturas y aromas.

Hoy en día, se encuentra en las cartas de pizzerías de varios rincones de Colombia, con variaciones que incluyen la incorporación de otros ingredientes como tocino, cebolla morada o chile.

La combinación de sabores ha sido un tema de debate de diversas personas y hace poco, una mujer italiana, decidió probarla y dar su opinión. Muchos viralizaron la situación al conocer que Italia, es un país especializado en este tipo de gastronomía.

La pizza es uno de los platos preferidos de mucha gente. Fotografía por: oleksajewicz

Italiana prueba la pizza hawaiana colombiana

Un video que circula en TikTok ha generado gran revuelo al mostrar la reacción de una ciudadana italiana al probar por primera vez pizza hawaiana en Colombia.

Lee también: Ensalada César tradicional: prepárala fácilmente desde casa

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, se muestra inicialmente sorprendida por la combinación de ingredientes, pero luego de dar un mordisco, su expresión cambia a una de total satisfacción.

“Me gusta. Está muy rica. Yo tenía miedo, no sabía qué era esto, pero es rico. El dulce con el salado siempre me ha encantado”, comentó.

El video ha generado miles de comentarios y reacciones, dividiendo opiniones entre los usuarios. Algunos aplauden la valentía de la italiana por probar un sabor tan diferente a lo que está acostumbrada, mientras que otros critican la combinación de piña y jamón en una pizza.

Puedes leer: Recetas con pollo: pechuga en crema de champiñones para tu próximo almuerzo

Varios de los comentarios dicen: “La pizza hawaiana es la mejor que existe”, “Ninguna se compara con la hawaiana”, “La gente odia la pizza hawaiana”, “No me gusta nada con piña”, “La pizza hawaiana es re top”, y “Mi novio es italiano y cuando le dije que mi pizza favorita era la hawaiana casi me deja”.

Sin duda, este video ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la pizza hawaiana, una de las pizzas más populares y controvertidas del mundo.