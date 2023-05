Hielo en la cara, ¿qué tan efectivo es este truco de belleza?

Usar hielo en la cara no es algo que acaba de aparecer en los tutoriales de TikTok. Por décadas, diversas celebridades han confesado que este es un gran secreto de belleza. De hecho, en un video de la top model Irina Shayk para Vogue, ella habla de cómo usa cubos de hielo en su rostro cada mañana para desinflamarlo, “Soy rusa, y como sabrán en Rusia hace mucho frío. Crecí con un clima muy frío. Cuando me despierto o cuando viajo y me siento un poco hinchada […] voy a mi refrigerador, agarro cubos de hielo y los paso por el área de mis ojos, mi barbilla. Casi por todo mi rostro”, una manera perfecta para mantenerse bella.

Pero desinflamar no es el único beneficio de esta práctica, además de la rusa, la cantante Sabrina Carpenter también es una de las asiduas a usar hielo en su rutina diaria de cara, cubre los cubos con una toalla de papel (para evitar quemaduras) y según ella, esto hace que su piel despierte. Si te animas a probar este tipo, hazlo antes de maquillarte, justo después de haber lavado la cara.

La opinión de una experta

Este es un truco muy conocido y es tan recomendado como tomar una gran cantidad de agua o dormir bien, pero lastimosamente su efecto es solamente temporal, es decir, a largo plazo no eliminarás arrugas ni se generará mejor textura en la piel. “El hielo en la cara solo es recomendado para disminuir inflamación y estimular la circulación”, advierte Erika Aguilar Namihira, médico cirujano especialista en estética, a Vogue México.

“El tratamiento del hielo se ha estado utilizando muchísimo en las redes sociales para tratar la flacidez y desinflamación de tejidos”, comenta la doctora. En redes sociales se ha viralizado este ancestral tip de belleza, pero la verdad es que sus efectos son mínimos, o muy superficiales, lo mejor es recurrir a una consulta de especialista, “Como médico especialista en estética y longevidad, les recuerdo que los tratamientos se deben de hacer a nivel celular”, agrega ella. Entonces se obtiene resultados mejores con sueros o ingredientes claves según la necesidad de cada persona.

Recomendaciones que no sobran

Si tienes que asistir a un evento especial y quieres ese efecto momentáneo que otorga el uso de hielos, antes de correr al congelar, es mejor tener ciertas precauciones, por ejemplo, evitar aplicar el hielo directamente sobre el cutis. “El hielo en la cara debe de aplicarse con una protección para evitar una quemadura, a través de una pequeña tela o dando toquecitos”, recomienda Aguilar.

Además, la especialista sugiere poner los productos de cuidado para la piel en refrigeración para aprovechar la baja temperatura, sin tener que recurrir al hielo específicamente. Si quieres mejorar el aspecto de las bolsas que se pueden hacer bajo los ojos, “Algunos productos dermatológicos tienen aplicadores metálicos que al enfriarlos hacen el mismo efecto”, añade.