Karol G confesó a Harper’s Bazaar cuáles han sido sus mejores y peores looks

Karol G está dando de qué hablar en todos los medios, su éxito sin precedentes ha sido uno de los más representativos para el país en los últimos años y eso se refleja tanto en su más reciente colaboración con Shakira, como por sus apariciones en publicaciones internacionales de la talla de Harper’s Bazaar.

Esta vez, en un video titulado “Los looks más sexies de la cantante están inspirados en sirenas”, la revista de moda invitó a la cantante colombiana para revisar todos sus looks de su carrera y ver, sin tabúes, cómo ve a la Karol G del pasado. La celebridad reveló todo lo que le ha gustado, lo que repetiría y lo que no.

La cantante también ha sido portada de revistas de la talla de Vogue México.

La cantante empieza nada más y nada menos que con una foto de cuando tenía cuatro años, con el uniforme de su jardín, cuenta que lo que más le gustaba eran las mangas de su vestido y lo que menos es el peinado, y hace un recorrido por su niñez contando lo que más la hizo feliz.

Los outfits de Karol G en entregas de premios

Los outfits que analizó, principalmente, fueron en las alfombras rojas y entregas de premios internacionales. Inicia con un look en 2016 para los ‘Latin American Music Awards’ en el que lleva un vestido rojo. La cantante dice que cambiaría sus aretes, afirma que llevaría unos más pequeños actualmente y que modificaría su maquillaje para no verse tan blanca y pálida. Afirma que su vestido sí le gustó porque le recuerda a las sirenas, un look que ella misma ha perseguido bastante en los últimos años.

El peinado que Karol G no repetiría jamás

La cantante hace una revisión de algunos looks que no repetiría nunca, como su cabello, porque es un look anticuado. La cantante llevaba un peinado abombado y recogido hacia arriba, cuando tenía el cabello rubio.

Lo comparó con el look de su tía, y estamos de acuerdo, su vestido podría haberse visto más actual con otro maquillaje y styling, tal vez con un bob y el pelo liso, sin importar si el cabello tiene un tono de fantasía como los que normalmente utiliza la cantante. La colombiana también explicó cómo se haría un peinado para ese look actualmente.

La colombiana revisó otro look que sí aprobó por completo, el de los Latin American Music Awards de 2021, un vestido en seda satinada, ya con el cabello azul que todos conocemos y un maquillaje muy suave y acorde. Absolutamente actual.

