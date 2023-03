Jeremy Scott renuncia, luego de 10 años, a la dirección creativa de Moschino

¡Una importante noticia para los seguidores del mundo de la moda! Jeremy Scott, uno de los niños rebeldes de la industria, acaba de anunciar su renuncia como director creativo de Moschino, posición que sostuvo por diez años, así también lo informó la marca italiana este lunes.

El diseñador estadounidense asumió este puesto en octubre de 2013 y desde entonces su misión fue impregnar a la firma una refrescante energía, la misma por la que su trabajo es tan reconocido internacionalmente.

“Luego de 10 años estoy anunciando hoy que dejaré Moschino. Me lo pasé genial creando diseños que vivirán para siempre. Estoy agradecido por todo el amor y apoyo que he recibido a lo largo de la década pasada. Mientras cierro este capítulo estoy lleno con emoción y anticipación ¡y no puedo esperar a compartir con ustedes todo lo que tengo guardado para ustedes próximamente!”, expresó Jeremy Scott en su cuenta de Instagram.

“Scott ha marcado un capítulo fundamental en el legado de la marca con su estilo audaz y espectacularmente pop-camp y humor incisivo, genuino con los renombrados códigos de la casa”, informó Moschino en su comunicado oficial.

Por su parte, Massimo Feretti, presidente de Aeffe, comentó: “Soy afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar con la fuerza creativa que es Jeremy Scott. Me gustaría agradecerle por sus diez años de compromiso al legado de la casa de Franco Moschino y dar paso a una visión distintiva y alegre que será parte para siempre de la historia de Moschino”.

La historia de Moschino

Su fundador, Franco Moschino, hizo que su casa de modas prosperara en los ochenta, pero fue decayendo luego de su muerte en 1994. En 1999 pasó a ser parte del grupo de moda Aeffe y en los 2000 volvió a renacer, la firma diseñó los trajes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Turín en 2006, también diseñó algunos trajes para la gira ‘Showgirl, The Greatest Hits Tour’ de Kylie Minogue y también para la gira ‘Sticky & Sweet Tour’ de Madonna en 2008.

La huella que un americano deja en una casa italiana

Las colecciones de Scott para esta marca de destacaron por su estética camp y por sus referencias atrevidas a la cultura pop, lo que permitió que llegaran a una nueva generación, permitiendo que Aeffe viera crecimiento en mercados como el de China y Corea del Sur, región en la que el grupo tenía muy poco éxito.

El estadounidense tuvo colecciones que fueron virales en cuestión de minutos, especialmente en sus primeros años, como la de Otoño – Invierno 2014/2015 inspirada en McDonald’s, o la colección de Barbie Primavera – Verano 2015.