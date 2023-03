Joyería chunky, la última y poderosa tendencia de la moda

Paula Mendoza se ha convertido en uno de los referentes colombianos más destacables del diseño de joyería. Sus joyas las han llevado grandes referencias como Beyoncé, Zendaya, Sarah Jessica Parker, por mencionar algunas, y este año se convierte en la primera colombiana en tener una segunda colaboración con la firma estadounidense J.Crew.

Ahora lanza su colección 11:11 y estrena tienda en Bogotá, ubicada en la Carrera 12A # 77-22. A propósito de estas noticias, Cromos conversó con la diseñadora para conocer más a profundidad estos detalles.

Cromos: Cuéntanos más sobre estos nuevos lanzamientos.

Paula Mendoza: Estoy muy feliz, estoy inaugurando mi nueva tienda en Bogotá y estoy lanzando la colección 11:11, es una colección que realmente refleja totalmente el sentido estético que tengo con las joyas y como quiero absolutamente decorar mi cuerpo con una armadura que me hace sentir poderosa apenas me las pongo.

C: ¿Qué más detalles nos puedes contar de esta colección que estrenas?

PM: Esta colección es parte de esa respuesta a lo que está sintiendo hoy en día la mujer que es el decorar las orejas de una manera un poco estrambótica, creo que cuando se piensa en algo que sea muy escandaloso ahí sí que me siento en mi salsa, entonces es una colección bien voluminosa, divertida, llena de un sentimiento de ese rock n’ roll style que te hace sentir de inmediato muy bien vestida.

C: ¿Por qué bautizaste esta colección con el nombre ‘11:11′?

PM: Cuando estaba pensando el nombre de la colección empecé a pensar en una cantidad de nombres que venían como de dónde me inspiré, hice la colección en Brasil, hice todo una inmersión de la arquitectura brutalista, pensé en nombres que tuvieran que ver, como (Oscar) Niemeyer, Lina Bobardi, pero realmente cuando me puse a pensar dije: ‘No, yo creo que esto es un reflejo de la sincronía que yo estoy viviendo y lo que está pasando por mi cabeza, creo que ese reflejo es como cuando uno ve el teléfono y dice: ‘¡Las 11 y 11!, ¡me están pensando! ¡los ángeles!’.

Entonces todo eso me hace sentir una sincronía de que los astros están alineados y todo está funcionando, creo que cuando estaba diseñando esta colección eso me pasó, me sentí muy a gusto con todos los diseños, con lo que estaba haciendo y dije: ‘11:11′.

C: En estos momentos hay una proliferación de firmas de joyería en Colombia, ¿cómo lograr destacarse entre la extensa oferta?

PM: Yo no pienso en eso mucho porque creo que si uno se pone a pensar en cómo darle gusto a la gente o cómo hacer algo basándose en la competencia, pues te trabas un poco creativamente, entonces no lo pienso tanto, no sé cuáles son las otras marcas de joyería, hay unas, pero no conozco muchas.

C: ¿Con qué materiales trabajas en tu marca?

PM: Siempre he trabajado en bronce, enchapado en oro, hace dos colecciones empecé a introducir la plata porque creo que también tiene un nicho súper importante y los hombres están usando muchísimo las joyas y se siente más cómodo con plata que con oro, es como menos flashy.

C: ¿Qué tipos de cuidados nos recomiendas tener con estas piezas?

PM: Estas joyas como tienen enchape no les puedes poner perfume directamente o meterte al mar con ellas, tengo una línea de resina reciclable, ahí sí te puedes meter al mar con ellas y todo lo que quieras, pero con estas piezas tienes que tener mucho cuidado y con las cremas y todo eso. Pero si les das un cuidado adecuado están en perfecto estado.