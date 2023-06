La naturaleza es tendencia más fuerte en trajes de baño para esta temporada

Finalmente llegó la temporada de vacaciones, el momento perfecto para migrar a lugares más cálidos, especialmente a lugares costeros donde no solo podremos disfrutar del sol, la playa y la brisa, pero también se puede desplegar todo un ajuar de prendas diferentes a las que llevamos en nuestras rutinas. Entonces llegó la temporada de los trajes de baño y Palmacea nos trae la propuesta perfecta.

Con el afán de apoyar el talento nacional, esta es una firma colombiana existente desde 2012, reconocida por sus estampados e inspiración en la naturaleza. Además, con un gran plus enfocado a trabajar en pro del medio ambiente, pues las telas utilizadas en sus prendas son hechas con hilos reciclados.

Cromos conversó con Manuela Botero, gerente de Palmacea y socia fundadora, para conocer un poco más de su más reciente colección, titulada ‘Argán’, inspirada en esta baya, el bienestar y en los colores terrosos.

Cromos: ¿Cuál es la inspiración de esta nueva colección de verano?

Manuela Botero: Argán es nuestra colección Summer, toda su inspiración viene del bienestar que genera el Argán, entonces es como un oasis de bienestar lo que queremos trasmitir con la colección. Se van a ver muchos colores terrosos, se va a sentir mucha calma y se va a percibir en todas las prendas todo esto que sale directamente de la naturaleza, de las raíces como tal.

C: ¿Cuántas colecciones saca Palmacea al año?

MB: Nosotros sacamos tres colecciones al año, nuestras dos principales son Resort – Spring y Summer, y sacamos una capsula que se llama High Summer que está próxima a salir.

C: ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de esta colección?

MB: Nosotros arrancamos primero con una inspiración, que fue precisamente el argán, como una fruta con muchísimos nutrientes y propiedades. A partir de eso empezamos con todo el proceso de inspiración en estampados, este proceso del trabajo de los estampados, que es realmente el fuerte de la marca, estampados hechos exclusivamente por nosotros, tarda alrededor de dos meses, arrancar con todo el tema del color, definir muy bien la paleta de color que queremos trasmitir con Argán, y empezar a jugar con los estampados para abarcar toda la paleta de color que queremos.

Una vez hacemos esta parte, arrancamos con todo el proceso de silueta, tratando de entender muy bien el mercado de las tendencias, pero a la vez el consumidor nuestro, para nosotros como marca es muy importante que nuestro consumidor, que es sofisticado, que sigue tendencias, a la vez se sienta muy cómodo con nuestras prendas.

Entonces dentro de cada familia de estampados proponemos diferentes siluetas con las cuales se pueda jugar para que horme a cada tipo de cuerpo, todo este proceso de hallar las siluetas ideales para nuestro consumidor está tardando alrededor de un mes y mientras pasa ese mes todo el tema de los estampados sale adelante para que en tres meses esté lista la colección.

C: ¿Hay algún artista detrás de los estampados o es algo completamente in-house?

MB: Es in-house, de hecho, empezamos desde ceros en la marca, yo soy administradora de negocios internacionales, no soy diseñadora, pero siempre me he metido muchísimo en el enfoque de los estampados, entonces desde dentro los hacemos y lo hacemos así por la misma identidad que tiene la marca. Trabajamos con tres diseñadores gráficos que conocer muy bien la identidad de la marca.

C: ¿De qué está compuesta esta nueva colección?

MB: Vamos a ver un gran componente de resort que, de hecho, es algo nuevo para la marca, crecimos mucho la línea de vestidos para la playa, salidas, ropa de vestir de noche, de día, en lugares de verano. Vamos a ver muchísimo lino, bordados, estampados localizados, prendas muy fluidas, plisados. Ya en la parte de swimwear vamos a encontrar cortes asimétricos, muchos recogidos, telas brillantes, pero sutiles, en los trajes de baño también vamos a encontrar plisados que es algo innovador, nudos. En cuanto a color, muchos colores terrosos combinados con ácidos, es una mezcla muy especial que al final sale de la naturaleza y en la misma planta de argán.