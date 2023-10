La presencia colombiana en el icónico Le Défilé de L’Oréal en París

El mes de la moda acaba de terminar y la Semana de la Moda de París fue el cierre de oro de la presentación de las colecciones Primavera – Verano 2024, pero hubo un evento que se robó la atención de todos. Estamos hablando de la más reciente edición de Le Défilé, el show que presenta L’Oréal Paris cada año en el que reúne a sus embajadoras internacionales para resignificar lo que es la belleza femenina.

Cromos conversó con Andrés Ángel, director de Marketing L’Oreal CERAN para Colombia, Perú, Ecuador y otros países de la región. Además de contarnos sobre este evento en el que estuvieron grandes personalidades como Eva Longoria, Kendall Jenner, Elle Fanning y Helen Mirren, habló de otros proyectos imperdibles.

Fotografía por: L'Oréal Paris cortesía

Cromos: ¿Qué otros eventos tuvieron durante la Semana de la Moda de París?

Andrés Ángel: Siendo el desfile lo primero, en ese marco también tuvimos un segundo que fue una visita a los laboratorios de L’Oréal Paris en París, en donde el equipo de científicos, técnicos e ingenieros hablaron de nuestras patentes, nuestras moléculas y avances para presentar en unos años. Entonces ahí hay un segundo valor que es la ciencia.

Lo que vimos durante todos esos días fue algo súper interesante, que es el tercer valor de la marca que es el lujo accesible. Hicimos una cata de champaña, estuvimos haciendo street fashion en lugares emblemáticos como la Ópera, Place Vendôme, en el puente Alexandre III. Fue una experiencia maravillosa, estuvimos súper contentos de haber participado, tuvimos una comitiva de casi ocho personas de la compañía con aliados de las agencias, personalidades colombianas como Paulina Vega y Markys Terán.

C: Desde el lado científico, ¿qué se trae entre manos el grupo L’Oréal?

AA: Nuestra marca más importante es L’Oréal Paris, que es la número uno en belleza a nivel mundial, tiene una trayectoria de más de 110 años en el mercado, es una de las marcas con las que se funda el grupo L’Oréal. Algo interesante de la marca es que tiene una herencia y un bagaje impresionante y vamos a continuar este legado hacia el futuro. Estamos enfocados en la ciencia pionera; vamos a estar lanzando al mercado unas innovaciones muy poderosas en moléculas, en patentes; en ciencia, por ejemplo, hace poco lanzamos un producto capilar con ácido hialurónico y ácido salicílico. Estamos lanzado al mercado un producto con retinol, otro sin amoniaco, estamos lanzando unos polvos en productos de base que también son súper chéveres. Vamos a seguir construyendo una parte de ciencia mediante la innovación de producto.

C: ¿Qué nos puedes decir de las iniciativas sociales?

AA: Seguiremos construyendo esta plataforma de feminismo y femineidad de una manera bastante continua en dos vías, vamos a tener cada vez más personalidades en la marca, latinas, y puntualmente en nuestra región para que nos acompañen a enfrentar temas que son claves para las mujeres. Particularmente estamos enfocados en una campaña que se enfrenta a una problemática que viven 9 de 10 mujeres, que es el acoso callejero en lugares públicos; esa campaña se llama Stand Up L’Oréal Paris, que tiene una gran comunidad de aliados; es una plataforma que vamos a seguir construyendo.

En noviembre se viene la semana de las violencias contra la mujer, ahí vamos a estar comunicando un montón de la marca, estos meses son muy marcados en temas de violencia contra la mujer. Ahí vamos a estar presentes, también en marzo que se celebra el mes de la mujer. Ahí también vamos a estar. Hay otra plataforma que se llama mujeres llenas de valor con historias de valor, donde vamos a sacar a flote historias de mujeres exitosas de varios sectores: ciencia, deporte y belleza.

C: ¿Cómo es la participación de L’Oréal en el Festival de Cine de Cannes?

AA: Estamos evaluando la posible participación en otro de los eventos importantísimos de la marca que es el Festival de Cine de Cannes. L’Oréal patrocina este evento a nivel mundial y hay algo muy chévere y es que L’Oréal Paris creó un premio a las mujeres directoras, con el objetivo de reconocer el trabajo de la mujer como directora de proyectos de cine.

C: ¿Cómo fue la selección de las voceras que llevaron a París?

AA: Eso fue todo un proceso bastante curado, cuando tú ves que el amplio rango de embajadores no son solo caras bonitas, sino que resumen una diversidad con diferentes valores, te das cuenta de que lo que estamos buscando es una mujer que represente fuerza, hermandad, los valores feministas, que sea una mujer espejo de otras mujeres, que represente o le importen las causas que nos importan a nosotros, como pararse en contra del acoso callejero.

C: En Le Défilé vimos latinas como Eva Longoria, Luisana Lopilato y Renata Notni, ¿qué tan posible es que en el futuro veamos a una colombiana desfilar en su pasarela?

AA: Es súper posible, nosotros nos moríamos de ganas de ver una colombiana en la pasarela, lo primero es que hay un sentimiento de ver a todas las latinas, ver cómo la identidad latina se ha adentrado en la marca desde Camila Cabello a Luisana Lopilato, también estaba Renata Notni, estaba una brasilera Taís Araújo, para mí ella fue un highlight del desfile porque tuvo todo un statement. Es muy factible que nosotros el próximo año tengamos una colombiana y una peruana desfilando por la pasarela, contando su historia a través de ese catwalk.

C: ¿Qué nos puedes decir del icónico emblema de “Porque tú lo vales”?

AA: Hay algo que a L’Oréal París lo hace muy fuerte como marca y es el mensaje de ‘porque tú lo vales’, que nació en 1971. En ese momento una mujer salía diciendo: ‘yo uso la coloración más costosa del mundo, pero qué importa si yo lo valgo’, de ahí empezó toda una travesía de la marca de comenzar a decirle a las mujeres: “no importa lo que seas o lo que quieras hacer, recuerda que tú lo vales”, y ese valor interior o esa autoestima, esa autoconfianza y ese punto de determinación creo que es lo más importante cuando pensamos en la belleza que comienza por dentro y después se exterioriza.

Ese elemento de decirle siempre a la mujer “tú lo vales o nosotras lo valemos” es realmente poderoso, algo que nosotros realmente nos creemos a profundidad y fue lo más inspirador del desfile porque el concepto no fue una pasarela normal o mostrar los looks de maquillaje, sino fue caminar tu valor, el ‘walk your worth’, fue súper bonito ver diferentes personalidades que caminaban su valor, por ejemplo, tuvimos a una Andie MacDowell, que dijo “la edad es solo un número”, y ella salía bailando con actitud, también teníamos a una Camila Cabello, cuyo valor lo representó con su yo artístico. Salió con unos bailarines y una coreografía espectacular. Taís presentó su orgullo afro, salió con su pelo recogido y al final se lo soltó, se volteó y mandó un beso inolvidable.