Los mocasines: Em Rata, Gigi y Bella Hadid tienen la clave para usarlos en 2023

Los mocasines, que estuvieron tan ampliamente de moda durante 2010, han vuelto a las pasarelas y al streetstyle. Recientemente, los hemos visto en su versión más imponente, con plataformas, suelas track o chunky (como se diría en inglés a estos zapatos que son abultados o con suelas fuertes y gruesas). Y aunque desde las colecciones y eventos de Primavera-Verano 2023 varias marcas habían sacado sus propias versiones, entre ellas las casas de moda Prada, Chanel o Louis Vuitton, ahora las vemos más fuerte en las calles.

Además de las botas altas que están en furor durante estos meses fríos del año en Europa, el clima cálido del verano no impidió que los mocasines estuvieran en primer plano y que continúen hoy como una de las tendencias más fuertes.

¿Cómo se usan los mocasines negros de mujer?

Este calzado, tradicionalmente masculino, ha demostrado ser una excelente opción para las mujeres que quieren combinarlo con minifaldas. Ya veremos cómo se usará en la temporada de invierno, pero por ahora las piernas quedan descubiertas y se lucen en todo su esplendor.

Aunque hay algunas versiones en tonos más atrevidos o con tacón, los mocasines de 2023 serán los más sencillos: en color negro, lisos y con suelas gruesas. Una vez más se apuesta por utilizar medias tanto de color blanco a contraste, como hemos visto en temporadas pasadas, o bien de un color negro más discreto.

Aunque parece muy sencillo y se aleja un poco de la tendencia Y2K, en la que los colores pastel y neón dictan la parada, los calcetines sobrios siguen haciendo un contraste llamativo para este look . Si se quiere agregar un toque más nocturno y colorido, pueden usarse medias translúcidas de lúrex, con brillos o de colores. Con jeans, la mejor silueta es ancha, con baggys largos o cortos, para dejar ver la combinación o al menos, una muestra del look.

Los mocasines son los zapatos de esta temporada. Fotografía por: Getty Images

Los mocasines negros son los favoritos de las modelos

Varias expertas en moda, actrices, modelos e influencers han dejado claro que este estilismo es uno de los favoritos de la moda, y que es un gran ejemplo para transmitir simultáneamente feminidad, sensualidad y carácter.

Algunos ejemplos incluyen a Gigi y Bella Hadid, Zoë Kravitz, Emily Ratajkowski, Camille Razat y, como siempre, Hailey Bieber. La esposa del cantante ha mostrado una y otra vez que los mocasines chunky con medias blancas, falda corta y abrigo oversize son una de sus combinaciones favoritas.

A esta tendencia no le falta agregarle color, pues funciona como todo un statement look que te dará versatilidad para cualquier plan. En todo caso, no es un calzado solo para el invierno, y tiene toda la cabida en los días calurosos en los que tenemos una cita importante o queremos vernos guapas con un toque de elegancia sin perder versatilidad.