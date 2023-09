Ni vaqueras ni bikers, estas son las botas que se llevan actualmente, según EmRata

Ahora que empieza septiembre está muy cerca todas las colecciones que fueron creadas a partir de la temporada Otoño – Invierno 2023/2024, entonces es completamente normal que lleguen nuevas tendencias. Para quienes viven en ciudades con clima que tiende a ir a lo frío por los próximos meses un tipo de calzado que no puede faltar son las botas y aquí te contamos cuál es una de las modas que pisarán más fuerte para lo que queda del 2023.

En los últimos meses hemos visto cómo las botas vaqueras han dominado vitrinas de diversas marcas y a ellas también se le sumas las botas biker, aquellas de motociclista, que pueden ser más cómodas por su tipo de punta y tacón casi inexistente, pero ¿qué pasa si no te gusta ninguna de esas opciones y además quieres algo más elegante?

Pues que no cunda el pánico, pues Emily Ratajkowski tiene la respuesta, como buena it girl está muy consciente de lo que se lleva y cómo llevarlo de la mejor manera, pues más allá de saber qué es popular en las pasarelas sabes cómo aplicarlo en el día a día, sin más preámbulo, las botas a las que ella le hace apuesta son las Go Go Boots.

Resulta que recientemente la modelo, escritora y podcáster salió a las calles de Nueva York usando tremendo look, dirigiéndose a las oficinas de Sony Music de esta ciudad estadounidense se decidió por un vestido mini con aberturas de color café con rayas verticales claras y lo acompañó con unas botas color hueso, tacón aguja y de caña alta.

Las botas retro que se vuelven objeto de deseo

Esta elección estilística de EmRata viene directamente salido del baúl de los recuerdos, pues se trata de unas botas que estuvieron muy de moda en los años sesenta y setenta, muy comunes en bailarinas y también en estrellas pop, ahora la originaria de Reino Unido las reinterpreta, para demostrar que es muy fácil llevarlas en la actualidad.

¿Por qué se llaman así?

Las Go Go Boots se popularizaron en la década de 1960 porque eran las que llevaban las bailarinas en los clubes nocturnos, las famosas bailarinas Go-Go. Estas fueron un símbolo de revolución, pues al ser más atrevidas y extravagantes empoderaban a todas las que las usaban, porque generalmente iban como atrevidas minifaldas, minivestidos o también los llamados pantaloncitos calientes. Por ese entonces solían llevarse en color blanco, o también rojo, en estilos más futuristas y materiales como el vinilo o el charol.