Acróstico: esta fue la reacción de Alejandro Sanz a la nueva canción de Shakira

¡Shakira lo hizo de nuevo! La barranquillera ha lanzado al aire una nueva canción que se ha posicionado en los primeros lugares de varias plataformas digitales.

En esta ocasión, no es una tiradera a lo que fue su relación con el exfutbolista Gerard Piqué. La tonada está especialmente dedicada a sus hijos, Sasha y Milán, y a al amor que siente por ellos, especialmente, durante este momento de separación con su expareja.

Acróstico se llama la canción y se puso en todas las plataformas en la noche del pasado jueves 11 de mayo. Las reacciones han sido diversas, pero resaltan que sea una balada llena de frases conmovedoras que han puesto a llorar a más de uno.

La reacción de Alejandro Sanz a la nueva canción de Shakira

Entre los comentarios que ha generado Acróstico se encuentra el de varias celebridades. Entre ellos, el de Alejandro Sanz, un gran amigo de la colombiana con quien además se especuló en algún momento que podría tener una relación romántica.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 7 millones de seguidores, publicó la parte que más le gustaba de la canción y además, dejó el link en donde sus fanáticos pueden ir a escucharla.

Así mismo, etiquetó a la intérprete junto con unos emojis de unas manos hacia arriba que indicaban celebración.

Claramente, Shakira agradeció la publicación de su amigo reposteando la historia en su perfil de Instagram y poniendo, esta vez, un emoji de corazón.

Esta es la letra de Acróstico, la nueva canción de Shakira

Me enseñaste que el amor no es una estafa / Y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar / Que no veas mi fragilidad / Pero las cosas no son siempre como las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar / Háblame, que te voy a escuchar / Y aunque la vida me tratara así / Voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad y еstar contigo / Una sonrisa tuya es mi debilidad / Querеrte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy / Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla / Y aunque no sé poner la otra mejilla / Aprender a perdonar es de sabios.

Que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan o se botan, se reparan / Los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas / Se ha de entregar entero el corazón / Aunque le hagan daño sin razón / Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy / Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy.