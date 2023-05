Video: Clara Chía es blanco de los paparazis y la muestran con unos tragos encima

La expareja de Shakira, Gerard Piqué, ha decidido entablar una relación con Clara Chía tras su separación con la colombiana. Esto ha hecho que cada miembro de este triángulo amoroso sea tendencia en los tabloides internacionales.

El ritmo mediático ha sido tan grande, que incluso se especuló que Chía tuvo que ser internada en el hospital por ansiedad o estrés, derivado de la persecución de los medios de comunicación a la joven española.

A pesar de ello, Clara sigue acaparando la mira de los lentes de las cámaras, por lo que cada movimiento que hace puede salir a la luz pública fácilmente.

Clara Chía se divierte con unos tragos encima

Las cámaras siguieron a la joven una noche de copas en Barcelona, España. Allí se pudo captar el comportamiento de la novia de Gerard Piqué, por lo que el tema le ha dado la vuelta al mundo y ha generado muchos comentarios.

En un video publicado por el programa mexicano Chisme no like revelaron unas imágenes de Clara Chía tirada en el suelo con una de sus amigas. En una de sus manos, en medio del momento de esparcimiento, tiene una botella de licor.

Así mismo, se puede ver a la extrabajadora de la empresa Kosmos (perteneciente a Piqué) bailando en medio de la calle con una de sus amigas.

Según informaron los presentadores del programa, esta pequeña salida de la española a divertirse habría ocurrido cuando Gerard se encontraba en Miami visitando a sus hijos, Sasha y Milán.

Shakira estrena ‘Acróstico’

El pasado 10 de mayo, la colombiana anunció a través de sus redes sociales, el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado Acróstico.

Una canción que está dedicada a sus hijos, y al contrario de todas las otras que ha estrenado este 2023, no tiene ritmos movidos sino más bien es una balada.

La imagen que fue elegida para generar la expectativa fue una muy tierna, pues parece un lindo dibujo de dos pajaritos jóvenes y uno más grande, más la palabra en un tamaño más grande en tonos pasteles.

Parte de la letra de la canción dice: “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos”.

Así mismo, continúa: “Voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor”.