Andrea Serna arremetió contra un jugador del ‘Desafío’ que la dejó “plantada”

Uno de los realities que más furor ha causado en los últimos meses es el Desafío XX. Es posible verlo todas las noches a través de Caracol Televisión y allí, se pueden apreciar las habilidades físicas y mentales de los participantes.

Los concursantes se dividen en tres equipos: Alpha, Beta y Omega. Cada uno de ellos tiene una casa en la que conviven con sus compañeros, por lo que el drama en cada episodio tampoco falta.

En el último episodio del programa Andrea Serna arremetió contra uno de los jugadores de Omega que habría dejado plantada a la presentadora en medio de una pista. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

El Desafío es uno de los realities más vistos de Colombia. Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó en el ‘Desafío?

Durante el desarrollo del capítulo 28, un instante jocoso se apoderó de la competencia, generando risas entre los participantes. La presentadora, Andrea Serna, se vio en la necesidad de enviar un peculiar mensaje a Kratos, integrante del equipo Omega, debido a su ausencia en la prueba del Box Blanco.

En la previa de la prueba, durante la tradicional comunicación de Andrea con los equipos, se reveló un dato curioso. A pesar de encontrarse en el sexto ciclo de la competencia, algunos participantes aún no habían tenido la oportunidad de enfrentar todos los retos del Desafío.

“Por estas tierras, de las pruebas de aire, no te hemos visto. ¿Hoy te animas o qué?”, preguntó la caleña a Kratos el cuál contestó:

“Ha sido por decisión del grupo, por diferentes situaciones. Todos tenemos las habilidades necesarias para ir a los Boxes, no he tenido el privilegio y el placer de ir a aire, pero si hoy decidimos como equipo que debo ir lo haré con todo gusto”.

A pesar de ello, en representación del equipo rosado, se presentaron Renzo, Alejo, Campanita y Luisa, quienes demostraron su destreza y superación al obtener la victoria en la prueba. A ellos, Serna les pidió un favor:

“Aunque en este momento no haya activo un mensaje de mensajería, yo si tengo un mensaje para Kratos, me quedé esperándolo aquí en el Box Blanco Me siento plantada. No se les vaya a olvidar, por favor”.

En el capítulo de este 10 de mayo, nuevamente Andrea recordó lo sucedido y dijo que Kratos no ha sido el único que no ha ido nunca a un box, pues Renzo nunca ha ido al Box Amarillo, el cual, se caracteriza por las pruebas al estilo militar.