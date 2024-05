Campanita pasa por un duro momento y teme lo que pueda pasar tras El Desafío XX

El Desafío XX pone a todos los participantes a duras pruebas físicas y mentales. Las dificultades, las exigentes pruebas, los castigos y el hambre han sido factores clave que han afectado a muchos de los concursantes. Sin embargo, a pesar de esto, uno de los que suele mantener una buena actitud y se ha convertido en un sostén para su equipo es Campanita, uno de los grandes protagonistas en esta edición.

El bailarín caleño ha destacado a lo largo de las semanas como uno de los participantes más carismáticos, lo que le ha permitido ganarse el afecto tanto de sus compañeros de Omega como de los otros equipos. Además de sus notables habilidades físicas, su carisma lo ha llevado a ser uno de los más fuertes en ese aspecto. Sin embargo, ha sido el mismo Campanita que se ha abierto con algunas personas y ha revelado aspectos de su vida que hasta el momento eran desconocidos.

Campanita ha revelado a sus compañeros que no teme a asumir varios retos en su vida Fotografía por: La Red - Caracol Televisi

“¡Ayúdenme a buscarle trabajo a Campanita!”

Campanita ha revelado a sus compañeros que no teme a asumir varios retos en su vida, llegando a trabajar en construcción, como mesero y hasta modelo webcam. Sin embargo, en uno de los más recientes capítulos de El Desafío, hizo una inesperada petición a sus compañeros de equipo.

El vallecaucano, mientras le hacía unas trenzas a Anamar, habló sobre su futuro y fue en ese momento cuando la integrante de Omega pidió a todos sus compañeros que le ayudaran a buscar trabajo a Campanita.

“¡Ayúdenme a buscarle trabajo a Campanita!”, comentó Anamar después de que el caleño expresara su preocupación por no saber qué hacer una vez salga de la competición. El bailarín agregó: “yo tengo también quien me envíe, pero el hecho es que yo salga y no necesite depender de las personas que me pueden ayudar”.

Aunque Campanita tiene algunos proyectos en el exterior, no quiere depender de nadie y quiere demostrar todo su potencial para poder seguir cumpliendo sus sueños. Fue por esta razón que varios de sus compañeros le dieron aliento y le comentaron que seguramente, una vez salga del programa, tendrá muchas ofertas de trabajo.