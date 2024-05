El Desafío XX: Andrea Serna es criticada y recibió apoyo de alguien no esperaba

El Desafío XX está generando varios debates en las redes sociales debido a las decisiones tomadas en los últimos capítulos. La reciente expulsión de Marlon no fue bien recibida por muchos televidentes, quienes señalaron a Andrea Serna, la presentadora del programa, debido a que fue ella quien comunicó al concursante que no seguiría en la competencia.

Lo sucedido con Marlon, capitán del equipo Beta, generó mucha controversia, ya que muchos televidentes consideran que su acción no fue lo suficientemente grave como para justificar su expulsión. Antes de realizar una prueba, el desafiante encontró una barra de proteína en su maleta y decidió guardarla en su gaveta sin informarle a la producción. Aunque manifestó que no tenía intención de consumir o quedarse con el alimento, violó una de las reglas del programa, ya que su equipo no tenía el beneficio de los alimentos, siendo esta la razón de su salida.

Andrea Serna, blanco de críticas en redes sociales

“Aquí no estamos juzgando intenciones, sino hechos. Marlon, escondiste comida cuando no habían ganado el desafío de sentencia y hambre, es un hecho. Es una violación a una regla de El Desafío, es una falta grave. Les recuerdo, las reglas no son negociables de ninguna manera”, mencionó Andrea Serna a Marlon y a todos los participantes de El Desafío.

Fue por esta razón que la presentadora fue blanco de críticas por parte de muchos televidentes, quienes señalaron a Serna por haber expulsado a Marlon. Sin embargo, lo que más sorprendió a la conductora del programa fue que el exparticipante de El Desafío salió en su defensa y pidió a todos sus seguidores que no la atacaran en redes sociales.

“Quiero que entiendan dos cosas. Número uno, es un reality, número dos, ella no es la que toma las decisiones, es la presentadora y lo hace tan bien que miren todo lo que causa en la gente. No nos nublemos de una vista objetiva a la hora de hacer acusaciones con comentarios tan negativos, de eso no se trata”, aseguró Marlon en sus redes sociales.

"No me esperaba este mensaje, gracias por verlo de esa manera, valoro mucho tu comentario"

Andrea Serna le agradece a Marlon por salir en su defensa

La presentadora agradeció el gesto de Marlon y mencionó: “No me esperaba este mensaje, gracias por verlo de esa manera, valoro mucho tu comentario. Sea cal sea la manera en la que los desafiantes abandonan la ciudadela, siempre tendré los mejores deseos para todos. Buen viento y buena mar”.

Posteriormente, la presentadora aclaró: “Si bien asumo con firmeza mi rol como conductora de El Desafío, entiendo el papel que desempeño en los diferentes momentos del formato, no crean que es fácil ser quien le comunica a un participante que está expulsado. Sé del esfuerzo de todos por estar ahí, lo vivo centímetro a centímetro, grabar un capítulo como el del viernes, es duro, difícil... pero es el juego, ellos deciden jugarlo con todas sus reglas”.