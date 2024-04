Ariadna Gutiérrez destapa la verdad tras su eliminación en Casa de los Famosos

Ariadna Gutiérrez es reconocida por haber sido una de las reinas de belleza colombianas más destacadas a nivel nacional e internacional, llegando incluso a ser virreina en Miss Universo 2015. Recientemente, la modelo participó en la Casa de los Famosos 4 de Telemundo, y tras su salida, despejó todas las dudas sobre su participación en el programa y reveló que no lo estaba pasando bien.

La modelo sincelejana de 30 años se ha convertido en una figura pública destacada a nivel nacional e internacional, lo que le ha permitido participar en varios proyectos. Su más reciente participación fue en la Casa de los Famosos 4, un programa que ha ganado gran interés en los televidentes.

Ariadna Gutiérrez: “Realmente no la estaba pasando bien”

El programa ha ganado popularidad en el país al realizarse por primera vez una versión en Colombia, con la participación de varios actores, actrices, cantantes y creadores de contenido. Sin embargo, ea nivel internacional, ya se han llevado a cabo cuatro ediciones de este reality, y en la más reciente, contó con la presencia de la modelo colombiana, quien fue la más reciente eliminada.

Tras pasar tres meses encerrada en la casa, la colombiana fue muy clara al mencionar “la obsesión” que tenía el participante Lupillo Rivera con ella, y aseguró: “El narcisismo de un hombre tóxico que está acostumbrado a maltratar a las mujeres”. Algunos rumores señalan que la colombiana tenía planeado abandonar la casa debido a esta situación, por lo que su reciente eliminación fue interpretada como algo planeado para sacarla del programa.

En una entrevista que sostuvo con la Revista People en Español, la colombiana aseguró: “Realmente no la estaba pasando bien en las últimas semanas en La casa, pero sobre todo la última semana, así que en este momento me siento tranquila, me siento muy aliviada, me siento feliz”.

Durante su estancia en el programa, Ariadna Gutiérrez tuvo un acercamiento con el participante Rodrigo Romeh, lo que provocó “celos” a Lupillo Rivera. “Cuando empieza a obsesionarse un poco, ahí es que cambia la situación”, afirmó.

En esa misma entrevista, la colombiana explicó cómo se dio su acercamiento a Romeh y destacó que fue uno de los compañeros que más la apoyó en todo momento. “Es un ser demasiado maravilloso y por eso al ver yo la injusticia que estaba pasando con Lupillo, yo decido no darle la espalda a él. Las intenciones de Romeh siempre han sido puras. Creo que ‘enamorarse’ es una palabra muy fuerte, pero sí siento mucho amor por él, porque él siempre estuvo a mi lado, me mantuvo calmada (...) Cada vez que me caía, me levantaba”.

Por último, la colombiana comentó que no se sintió apoyada por la producción debido a lo que pasó con Lupillo y aseguró que fue por esta razón que decidió alzar la voz. “Por eso mi inconformidad y la de mis compañeros”.