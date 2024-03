Ariadna Gutiérrez es nuevamente insultada, esta vez, por una modelo: “Me humillan”

Ariadna Gutiérrez, la exreina colombiana, ha dado de qué hablar en La Casa de los Famosos de México. Sus enfrentamientos con Alfredo Adame y ahora con otra participante, la han puesto en el ojo del huracán.

La fama de la modelo tras su paso por Miss Universo, en donde fue coronada por segundos como la ganadora, han hecho que se posicione como una de las favoritas para ganar el reality en el que se encuentra actualmente.

Puedes leer: ¡Furia familiar! Ataque a Ariadna Gutiérrez en La casa de los famosos desata ira

Recientemente, un problema que tuvo le ha dado la vuelta a Latinoamérica. Todo ello, después que la modelo y empresaria Maripily Rivera explotara en contra de ella y la insultara mientras se encontraban en el cuarto. ¿Qué pasó? Acá te contamos.

Ariadna Gutiérrez ya había sido insultada en La casa de los famosos por Alfredo Adame. Fotografía por: Telemundo

¿Qué pasó con Ariadna Gutiérrez?

Maripily y Ariadna protagonizan una fuerte discusión en La casa de los famosos de Telemundo. Allí, la puertorriqueña comenzó diciendo: “Tú eres la primera que no tratas a uno como debe de ser”. Ante lo dicho, Gutiérrez contestó: “La familia no se trata como tú humillas a la gente”.

Lee también: Ariadna Gutiérrez fue insultada por famoso actor: “No sirves para nada”

Rivera no se quedó con nada guardado y nuevamente le respondió: “Me humillan ustedes con sus actitudes y sus estrategias. Su manera de quererme a mí es faltar el respeto. No te vengas a hacer la santa que santa no eres y no te vengas a hacer la boba porque tampoco boba eres”.

El cantante mexicano, Lupillo Rivera, observó impávido la acalorada discusión, sin embargo, a pesar de su cercanía con la colombiana, no se metió en ella. Eso sí, muchas personas en las redes sociales salieron en defensa de Maripily.

Puedes leer: Ariadna Gutiérrez y Pía Wurtzbach se juntan tras años del error de Miss Universo

Por ejemplo, la cantante La India escribió en Instagram: “Maripily tiene la razón, ellos se la pasan hablando detrás de su espalda y después se molestan cuando Maripily se los deja saber”.

También, hubo quienes defendieran a Ariadna: “Maripily no sabe expresarse y su mejor herramienta es la humillación. Lastimosamente esa es su realidad, no se da cuenta que ella es el verdadero problema”, comentó otro televidente.