Ariadna Gutiérrez rechazó el amor de un hombre y ahora él hace complot contra ella

Ariadna Gutiérrez, la exreina colombiana, ha dado de qué hablar en La Casa de los Famosos de México. Sus enfrentamientos con Alfredo Adame y ahora con otro participante, la han puesto en el ojo del huracán.

Sin embargo, la fama de la modelo tras su paso por Miss Universo, en donde fue coronada por segundos como la ganadora, han hecho que se posicione como una de las favoritas para ganar el reality en el que se encuentra actualmente.

Puedes leer: Ariadna Gutiérrez es nuevamente insultada, esta vez, por una modelo: “Me humillan”

Recientemente, un problema que tuvo le ha dado la vuelta a Latinoamérica. Todo ello, después que la modelo le dijera a uno de sus compañeros que no estaba interesada en tener un romance con él. ¿De quién se trata? Te contamos.

Ariadna Gutiérrez en 'La casa de los famosos' México. Fotografía por: Cromos montaje

Lee también: ¡Furia familiar! Ataque a Ariadna Gutiérrez en La casa de los famosos desata ira

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera en ‘La casa de los famosos’

El cantante mexicano se encuentra desilusionado y molesto debido a que sus ilusiones de un romance con Ariadna dentro del reality show se han visto truncadas, aparentemente por la intromisión del líder fitness Rodrigo Romeh.

Según Rivera, Romeh sería el responsable de que su posible relación con Gutiérrez no se concrete. Por ello, la tensión entre Ariadna y Lupillo llegó a su punto álgido en el programa de Telemundo.

Puedes leer: Ariadna Gutiérrez fue insultada por famoso actor: “No sirves para nada”

Gutiérrez, cansada de los avances no correspondidos por parte de Rivera, decidió ponerle un alto al cantante de forma contundente. En una conversación frente a sus compañeros, la exreina dejó claro que no estaba interesada en el cantante y que no quería que se hiciera ilusiones.

Por lo anterior, Lupillo ha decidido armar un complot con el fin de eliminar a la colombiana de La casa de los famosos junto a Rodrigo. Todo ello, porque al parecer, no soporta verlos cerca.