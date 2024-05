Beba, exparticipante de El Desafío, respondió a las burlas sobre su tendinitis

Beba fue una de las participantes que más dio de qué hablar en El Desafío XX. La modelo y cantante fue una de las grandes protagonistas del programa debido a los numerosos roces que tuvo con sus compañeros y a su rendimiento en las pruebas. En muchas de estas competencias, manifestaba un enorme dolor en sus brazos debido a una tendinitis.

También puedes leer: Beba tildó a Andrea Serna de “venenosa” tras su salida del ‘Desafío’: esto dijo

La concursante barranquillera no aguantó más en la competencia y tras tener una acalorada discusión con sus compañeros del equipo Alpha, tomó la decisión de romper algunas reglas del programa como abandonar playa baja y quitarse los guantes de boxeo que eran parte del castigo que habían recibido. Esto, como consecuencia, llevó a su expulsión de El Desafío XX.

Beba: “Ya era momento de romper el silencio”

Beba fue expulsada del programa y la postura que tomó en su salida generó mucha molestia entre los participantes del programa y los televidentes. “Yo no busqué estar aquí, como Santiago, que ha intentado nueve años seguidos venir, este es mi primer intento y ni siquiera porque yo lo busqué, porque la oportunidad me buscó a mí”, aseguró.

Puedes leer: ¡Se supo todo! Beba reveló que su salida de El Desafío XX “fue superpensada”

Tras su salida, Beba ha tenido que lidiar con muchos de los comentarios negativos y las críticas en las redes sociales. Por esta razón decidió compartir un video en el que, en tono de burla, se refirió a las burlas que han hecho sobre la tendinitis. Aseguró que “está aburrida” y pidió a todos que no se tomen todo “tan en serio”.

“Quiero hacer un comunicado importante y en este momento quiero decirle a todas esas personas que están haciendo esos comentarios tan horribles, estoy aburrida, aburrida de ver los comentarios sobre la tendinitis. Cada vez que hacen un comentario sobre la tendinitis, me duele más y se me pasa al otro lado y no me deja respirar”, afirmó.

La exconcursante de la competencia aclaró en la descripción del video que su objetivo era tomarse esto con humor. “Ya era momento de romper el silencio con respecto a este tema…. @caracoltv @caracolescuela Vamos a meterle un poquito de humor a esto 😂 Pd: relájense y no se tomen todo tan en serio, a mí hasta me da es risa esto ya 🤭”.