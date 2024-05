Beba tildó a Andrea Serna de “venenosa” tras su salida del ‘Desafío’: esto dijo

Ya casi se cumple una semana desde que Beba salió del ‘Desafío XX’, pero aun estando fuera del reality, es uno de los personajes que más atención mediática recibe, teniendo en cuenta la seguidilla de entrevistas que ha dado desde su salida.

Ya sea para hablar de las razones de su eliminación, hasta como fue la relación con sus compañeros de equipo y de producción, Valerie de la Cruz Millán (verdadero nombre de Beba), ha desatado la polémica en redes sociales.

¿Qué dijo Beba, del ‘Desafío’, sobre Andrea Serna?

Recientemente encendió nuevamente la controversia al hablar de la presentadora del ‘Desafío’: Andrea Serna. Para nadie es un secreto que la relación entre ambas no fue la mejor al interior del reality; de hecho, al momento de la salida de Beba, Serna le dio un fuerte regaño por no haber respetado las normas del programa.

En ese contexto, cuando le preguntaron a la exparticipante sobre Andrea Serna y su papel en el ‘Desafío’, Beba no dudó en lanzar algunas pullas.

“Está venenosa (…) A veces sentía que Andrea metía el picante, pero otras veces se pasaba”, dijo De la Cruz en una entrevista que dio para la emisora La Kalle.

Beba y Andrea Serna nunca tuvieron la mejor relación al interior del programa. Fotografía por: Caracol Televisión

“Yo no quería ir al Desafío”: Beba

Por otra parte, Beba habló ante los micrófonos de la emisora sobre cómo fue su llegada al ‘Desafío’, asegurando que en un principio ella no tenía ganas de ir; incluso explicó que, contrario a sus compañeros, ella no buscó la oportunidad de participar, sino que fueron los productores los que le hicieron la propuesta de forma parte del reality.

“Yo no busqué la oportunidad, la oportunidad me buscó”, indicó. Por esto, no es sorpresa que haya dicho también que se sentía “feliz” al haber abandonado el programa, pues en algún punto del camino sintió la desdicha de estar en un lugar en el que nunca se sintió apreciada o valorada.

Mismo pensamiento fue el que mostró el día de su eliminación, ya que antes de salir dijo: “no voy a permitir que nadie pase por encima”, recalcando que se sentía agotada físicamente (siempre acusó estar sufriendo de tendinitis), así como mentalmente. Para ella, su equipo siempre mostró muy poca empatía con su situación.