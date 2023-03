Becky G habló tras conocerse la infidelidad de su novio Sebastián Lletget

Fue en diciembre de 2022 cuando Becky G, anunció su feliz compromiso con su novio Sebastián Lletget con quien llevaba un tiempo de relación.

Sin embargo, desde hace unos días se comenzó a especular sobre el futuro de la vida amorosa de la pareja, pues, a meses de haberse comprometido, Sebastian Lletget le habría sido infiel a Becky.

¿Qué problema tiene Becky G?

El nombre de la cantante de reggaetón está en los titulares de todos los medios, luego de que el 28 de marzo su prometido confirmara los rumores de infidelidad.

Esos comentarios de pasillo, empezaron debido que una cuenta anónima de Instagram aseguró tener pruebas de que Sebastian Lletget engañaba a su prometida.

El supuesto engaño se produjo en una discoteca madrileña en febrero, apenas dos meses después de proponerle matrimonio al cantante de 26 años. La usuaria afirma que tiene pruebas claras, videos y fotos que quiere conservar hasta que la artista la contacte en persona.

A través de una fotografía que publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede leer en inglés la declaración oficial de Lleget en la que reconoció sus errores y, además, le pidió perdón a la cantante.

“Como atleta siempre he tratado de mantenerme a un nivel más alto, reconociendo las bendiciones y privilegios en mi carrera. Cuando reflexiono sobre los últimos siete años de mi vida, sé en mi corazón que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional, y mucho menos navegar por los desafíos de mi vida, sin el amor y el apoyo de Becky a mi lado”, comenzó el deportista.

Después de la conmoción por parte de los fans de Becky y toda la polémica causada en medios, la cantante decidió publicar unas cortas pero concisas palabras sobre el tema, las cuales reflejaron el dolor que está pasando en estos momentos.

“No words but thanks you” que se traduce en “Sin palabras pero gracias”. Ese fue el mensaje que publicó la artista a través de su cuenta de Twitter.

Si bien no se puede confirmar que su publicación haya sido con relación a su situación sentimental, muchos seguidores respondieron con corazones rotos y con mensajes de apoyo para esta bochornosa situación.

“Becky G es una reina, no puede ser que la hagan pasar por esto”; “Becky es la muestra de verdad de que a cualquiera lo pueden engañar”; “Ni por más linda o exitosa que sea una mujer, el que es perro es perro y punto”; “Espero no lo perdones Becky, te expuso mucho y ahora mira”; “Ay no puede ser esto, te apoyo en tu desilusión Becky pero no lo perdones”; “Por qué los hombres son así, ya no importa llorar sobre la leche derramada”, fueron algunos comentarios del tema.