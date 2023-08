Carlos Calero mostró su camerino en ‘Yo me llamo’ y reveló varias verdades

Carlos Calero es uno de los presentadores colombianos con mayor trayectoria en la televisión. Ha estado programas como Día a día, La voz kids y actualmente, en Yo me llamo.

Calero es un comunicador carismático y profesional que ha logrado ganarse el cariño del público colombiano. Por ello, constantemente están atentos a lo que sucede en su vida personal y en su carrera profesional.

Recientemente, el presentador ha contestado algunas preguntas que los cibernautas se hacen sobre Yo me llamo y además, dejó ver su camerino, dejando a muchos sorprendidos por lo que tenía allí.

Carlos Calero es el protagonista de la nueva edición de Cromos. Fotografía por: Hernán Puentes

El camerino de Carlos Calero en ‘Yo me llamo’

A través de su cuenta oficial de Instagram, Calero les mostró a sus seguidores varias imágenes de su espacio de trabajo. Allí, se pudo ver que el presentador es bastante apegado a su fe, por lo que no podía faltar un pequeño homenaje a su espiritualidad.

Entonces, es posible apreciar una virgen y otros objetos como una vela y un palo de incienso. Al respecto dijo:

“Esa virgen me ha acompañado desde la primera temporada. Normalmente traigo la foto de mi familia, que no la he traído, pero siempre pongo la virgencita aquí para que nos proteja”.

Asimismo, el presentador también mostró alguna de la ropa que usa mientras está en grabaciones y aprovechó para contar cómo son los rodajes en uno de los programas con más rating de la televisión colombiana.

“Normalmente grabamos dos programas al día, uno en la mañana y otro en la tarde, entonces tienen ya dispuestas las pintas para esos programas”, dijo Carlos.

Asimismo, añadió: “El tema de la comida es muy importante. Uno trata de buscar alimentos que te den energía porque siempre en el escenario tienes que estar arriba. Yo normalmente me como una fruta, me tomo un café y hay varios snacks”.

De igual forma, calculó que en su periodo de preparación de vestuario y otros aspectos necesarios para salir al escenario, “pasan como 45 minutos”. En ese tiempo, recibe el apoyo de la maquilladora y otras personas para completar el proceso.

Finalmente, se pudo ver que en su camerino también hay un sofá, una almohada y una cobija. Dichos elementos los utiliza en sus tiempos de descanso y no le es posible regresar a su hogar a reposar un poco.