¿Carolina Gaitán no quería ser mamá? Esta fue la dura confesión de la actriz

Carolina Gaitán es una de las artistas colombianas más importantes de los últimos años, especialmente por su polivalencia en la actuación y la música. La nacida en Villavicencio se ha hecho un nombre en la industria del entretenimiento, especialmente por su participación en ‘Encanto’, película de Disney que le permitió incluso cantar en la gala de los Oscar 2022. Hoy en día hace parte del elenco de ‘Rojo Carmesí', novela de RCN Televisión.

Sin embargo, más allá de su profesión y de su talento, Gaitán ha sido tendencia en las últimas semanas debido a su embarazo. La actriz será mamá en los próximos días de un niño al que llamará Salomón, y desde el inicio de su embarazo ha mostrado la alegría que le ha traído la noticia. Con fotos y videos, Carolina ha sabido aprovechar su maternidad y los momentos más lindos de su gestación.

¿Carolina Gaitán no quería ser mamá?

No obstante, Carolina Gaitán sorprendió a sus seguidores al explicar que, aunque su bebé es hoy su mayor anhelo, no siempre fue así. Incluso confesó que antes de su embarazo, ser mamá no era su sueño.

“El espíritu maternal brota de la tierra de repente. Yo duré toda mi vida diciendo que no quería ser mamá y de pronto un día solo pensaba en las ganas absolutas de vivir esta aventura. Creo que mi alma vino con esta misión y la de Salo también. ¡Magneto por su parte también lo espera con ansias!”, escribió Gaitán en una publicación que subió a Instagram.

Como era de esperar, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, con algunos mostrando su asombro por lo escrito por Gaitán, mientras que otros felicitaron su honestidad.

“¡No puede ser! Ser mamá es de las mejores cosas de este mundo”; “Tranqui, Caro. Todas tuvimos miedo de la maternidad en algún momento de nuestras vidas” y “A mí me pasó igual: adquirí el amor por mis hijos solo cuando sabía que venían en camino”, son algunos de los mensajes que dejaron los fanáticos de Carolina Gaitán en redes sociales.

Carolina Gaitán: ¿quién es el padre del hijo que espera?

Ante la duda de quién es el padre del bebé que espera Gaitán, se trata del empresario Samir, un hombre que logró robar su corazón hace un tiempo y con quien ella decidió emprender este camino de ser madre.

Si bien Samir está muy alejado del mundo de la farándula, en los últimos meses ha estado en el ojo de la farándula colombiana, pues es quién se ganó el corazón y todo el amor de la colombiana.