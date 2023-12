César Escola arremetió contra quienes rumoran que está “en situación de necesidad”

César Escola es músico, presentador, director musical y compositor, el cual ha estado en varios programas de Caracol Televisión como entrenador de voz.

Uno de los realitys en los que los colombianos ya se acostumbraron a verlo y además a escuchar sus comentarios es en Yo me llamo en donde además de ser jurado, también ayuda en la escuela para que los participantes logren ser el doble exacto.

Por lo anterior, el maestro ha acumulado una gran cantidad de seguidores que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, en su vida personal.

Recientemente, ha decidido escribir en su cuenta oficial de X cómo está su situación económica actual. Lo anterior, después que surgieran varios rumores tras una entrevista que tuvo con Laura Acuña. ¿Qué dijo? Acá te contamos.

¿Qué pasó con César Escola?

El jurado de Yo me llamo estuvo con en el programa de entrevistas La sala de Laura Acuña. Fue allí en donde habló sobre su economía y aseguro que, como cualquier persona, debía trabajar a diario para solventar las deudas y poner la comida en su mesa.

Varios comenzaron a hacer especulaciones sobre el difícil momento que podría estar pasando el músico y por ello, él mismo decidió, con contundencia, salir a desmentir lo que se había dicho al respecto. A través de su cuenta de X escribió:

Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad. #AbroHilo — César Escola (@CesarEscola) December 21, 2023

“Quiero aclarar lo que está saliendo en varios medios sobre mi situación económica y/o laboral. Ante todo gracias a Dios y a mi trabajo no estoy en ninguna situación de necesidad”, comenzó diciendo.

“Hice una entrevista con Laura Acuña donde comenté que como todo el mundo tengo que trabajar para pagar las deudas que uno normalmente tiene: impuestos, salud, mercado etc. Y que en situaciones extremas como en pandemia no tuve reparo en hornear empanadas, al contrario me sentí muy orgulloso de darle el ejemplo a los míos que todo se puede hacer”, continuó.

“Así que le agradezco a los medios que no malinterpreten una entrevista poniendo titulares que no son en busca de clicks para sus sitios. Infórmense. Dan asco”, finalizó.