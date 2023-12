¿Por qué César Escola no muestra a su único hijo adoptivo, Martín?

César Escola es músico, presentador, director musical y compositor, el cual ha estado en varios programas de caracol como entrenador de voz.

Uno de los realitys en los que los colombianos ya se acostumbraron a verlo y además a escuchar sus comentarios es en ‘Yo me llamo’ en donde además de ser jurado, también ayuda en la escuela para que los participantes logren el doble exacto.

Por lo anterior, el maestro ha acumulado una gran cantidad de seguidores que diariamente están atentos a lo que sucede en su carrera profesional y por supuesto, en su vida personal. Una de las preguntas más frecuentes es el por qué no se ve mucho a su hijo en sus redes y en una entrevista reveló la razón.

César Escola es uno de los jurados de 'Yo me llamo'. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Quién es el Hijo de César Escola?

Sin lugar a dudas, el argentino se ganó el corazón de todos los colombianos y televidentes del programa y aunque de su vida personal, no se conoce mucho, sí se sabe que adora ser padre.

A través de redes sociales, el jurado ha mostrado su lado más tierno y aunque no muestra mucho de su privacidad y ha publicado una que otra foto de su hijo Martín.

Existe una razón por la que César cuida mucho sus temas personales y la confesó en una entrevista en La sala de Laura Acuña:

“Siempre mantuve el tema de la privacidad, de quién es, porque, nosotros que estamos en este medio, estamos muy expuestos a muchos casos. Yo, durante Yo me llamo, desactivo comentarios, porque no me quiero enganchar con ‘haters’ o gente que no me aporta nada […]”, declaró.

Cabe destacar que Escola decidió adoptar a su hijo a pesar de que eso significaría ser padre soltero. La decisión la tomó cuando tenía 43 años y desde eso, su vida dio un giro total.

Ahora que Escola tiene 62 años y su hijo Martín ya es todo un adolescente, una etapa que como la mayoría de padres dicen, es difícil pues los jóvenes se están descubriendo más y se están abriendo paso en el mundo.