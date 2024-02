Clara Chía perdió importante batalla legal y todo tendría que ver con Shakira

Clara Chía, de 23 años, es la nueva novia del exfutbolista Gerard Piqué. La joven relacionista pública sigue siendo noticia, pues la prensa española está atenta a cada uno de sus pasos.

Aunque la expareja de Shakira y la mujer intentan mantener un noviazgo discreto, lo cierto es que no ha sido fácil y han protagonizado los tabloides de medios de comunicación alrededor del mundo.

Por lo anterior, han buscado por varios medios mantener a algunos paparazis alejados de ellos, sobre todo, porque el asedio les podría causar algunos problemas psicológicos. Sin embargo, una de estas batallas legales, comenzada por Chía, no prosperó. ¿Qué pasó?

Gerard Piqué y Clara Chía ya llevan varios meses de relación. Fotografía por: Instagram @clarachiamartir

Clara Chía fue derrotada por el periodista Jordi Martin

Ha sido tanta la presión que ha caído sobre la pareja de Piqué que, hace poco, puso una orden de alejamiento contra el periodista español, Jordi Martin.

Ahora, en el programa Amor y fuego, Martin informó: “Ella solicitó extenderla porque, dicen mis abogados, Clara Chía dice que sigue teniendo problemas psicológicos derivados por Jordi Martin […] Ella seguramente apelará nuevamente, pero mañana iré a darle los buenos días”.

Al poco tiempo, nuevamente se informó sobre el hecho y se conoció que había retirado la decisión. “Esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse. Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse”, comentó Jordi.

“Clara Chía, sí puedes salir de tu casa, estuviste en Croacia en un barco, cuando Europa Press te pregunta en la calle, sonríes, cuando los fans te abordan en la calle, sonríes, cuando tu pareja cuelga una foto ante 23 millones de seguidores y sonríes. Así que basta de victimizarte por ser mujer”, añadió.

A pesar de lo anterior, Vanitatis indicó que la denuncia había sido interpuesta nuevamente, sin embargo, fue completamente rechazada pues no tenía los argumentos necesarios para prosperar.

Claramente, muchos culpan del asedio a la española a Shakira, pues, fue tras su separación con Gerard, que Martin comenzó a volverse figura pública. ¿Qué opinas tu?