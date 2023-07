Claudia Bahamón publicó una foto de su esposo que dejó pensando a sus seguidores

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Su talento la ha llevado a estar al frente de muchos programas y ser la cara de muchas campañas. Actualmente, se le puede ver todas las noches a través de RCN en MasterChef Celebrity.

Por lo anterior, ha logrado acumular una gran variedad de seguidores que diariamente están atentos a sus proyectos profesionales y a lo que pasa en torno a su vida personal.

Recientemente, la presentadora se convirtió en tendencia al publicar una fotografía de su esposo al lado de una de sus amigas. Sin embargo, a los fanáticos de la presentadora les desagradó un poco la publicación. Acá te contamos porqué.

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Redes sociales

Esposo de Claudia Bahamón en una foto poco querida

Bahamón posteó en su cuenta oficial de Instagram varias fotos en las que disfrutó de una cálida visita a la playa. Allí, puso una fotografía que ha generado todo tipo de comentarios por parte de los internautas.

En una de las imágenes, aparece su esposo, Simón Brand, junto a la modelo Catalina Maya. En la foto se ven riéndose mientras están abrazados bajo el agua.

Varios de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con la actitud de la amiga y la pareja. Esta pose, para muchos de los que siguen a la presentadora no es adecuada e incluso, podría ser un poco comprometedora.

La foto estuvo acompañada de otras en las que se ve al esposo de Bahamón disfrutando de la playa y una imagen del paisaje en el que se encuentran. La descripción del post dice: “Por muchos renaceres a su lado @simonbrand_director @catalinamaya los amo!”.

El posteo de Claudia ya cuenta con más de 36 mil ‘me gusta’ y más de 700 comentarios entre los que se puede leer: “No me agrada mucho Catalina Maya”, y “Definitivamente soy demasiado tóxica para entender de manera sana la foto”.

A pesar de lo anterior, también hubieron algunos usuarios que defendieron la publicación de Bahamón. Entre los mensajes de este tipo se puede leer: “Si no sufre la esposa por qué sufre el resto del mundo... No entiendo...”, y “Normal, Claudia dice que no soporta convivir 24/7 con su marido”.

Cabe destacar que estas fotos serían un recuerdo de sus vacaciones pues la primera vez que salieron a la luz fue el 28 de julio de 2022. A pesar de ello, habría generado las mismas reacciones que se pueden ver actualmente.