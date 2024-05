Diana Ángel salió de la Casa de los Famosos y tomó una sorpresiva decisión

Una nueva noche de eliminación en La Casa de los Famosos y en esta ocasión fue la actriz, Diana Ángel, la que se despidió del programa y como era de esperar, su salida del programa generó muchos comentarios en las redes sociales.

La actriz, recordada por su papel como Gabriela en Francisco el matemático, era una de las integrantes del Team Papilla, que nuevamente sufrió una eliminación. Recientemente, fue Juan Camilo Pulgarín (María José) quien dejó la competencia y ahora fue el turno de Diana Ángel.

Diana Ángel y la sorpresiva decisión que tomó tras la eliminación

“Me siento orgullosa y agradecida de haber entrado al programa. Hoy es un día maravilloso para salir al mundo”, fueron las primeras palabras que mencionó la actriz tras abandonar La Casa de los Famosos. Posteriormente, Diana Ángel tuvo que elegir al famoso que pasaría a integrar la placa de nominados para la siguiente semana y su decisión despertó toda clase comentarios por parte de los televidentes.

Después de que Diana Ángel salió de La Casa de los Famosos, decidió nominar a su colega, la también actriz Martha Isabel Bolaños, con quien no había tenido la mejor relación y había tenido algunos roces durante su convivencia.

“Gracias por todo ese cariño que me diste, por los consejos que me dabas, por cómo me trataste todo el tiempo. Lo repito, de las personas que han estado en esta casa eres de las más talentosas que he visto. Eres una monstrua, una crack. Sé que te vas feliz, pero eso no quiere decir que no te vamos a extrañar, te doy mi palabra que vamos a seguir dando todo por ti y por toda esa gente que se ha quedado en el camino”, le dijo Miguel Melfi a Diana Ángel tras su salida.

Así quedaron las votaciones:

Sebastián González - 45.25%

Karen Sevillano - 16.15%

Ornella Sierra - 14.10%

Kevin Fuentes (Pantera) - 12.34%

Diana Ángel - 12.15%

Famosos que ya han salido del programa

Naren Daryanani, Johana Velandia, Beto Arango, Isabella Sierra, José Miel, Nataly Umaña, Culotauro, Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Tania Valencia, Omar Murillo, Miguel Bueno, Mafe Walker, Juan Camilo Pulgarín y Diana Ángel. Sebastián Gutiérrez decidió abandonar el programa e Isabella Santiago y Nanis Ochoa fueron expulsadas por El Jefe.