“Dos años de terapia”: Majida Issa habla de su tusa por actor de La reina del flow

Majida Issa es una de las actrices más reconocidas de Colombia. La artista ha estado en una diversidad de producciones que la han posicionado en el corazón de aquellos que han visto telenovelas como La vendedora de rosas, Sin senos si hay paraíso y La ronca de oro.

Su talento la ha llevado a otros escenarios fuera de la pantalla de televisión, pues, hizo parte de Planchando el despecho, un show de música que vio en el Teatro Astor Plaza de Bogotá.

Lo anterior, le ha acarreado congregar una diversidad de fanáticos que diariamente están atentos a los nuevos proyectos de Majida y además, de lo que sucede en su entorno personal y los problemas que la pueden rodear.

Recientemente, la actriz se hizo viral al confesar que sufrió una gran tusa con un actor muy conocido y el cual, fue uno de los protagonistas de la icónica telenovela La reina del flow.

Majida Issa y Andrés Sandoval

La actriz habló con la presentadora Eva Rey sobre su vida privada y sus relaciones sentimentales en el ya conocido programa Desnúdate con Eva Rey. En la conversación, Issa compartió cómo superó una ruptura amorosa que le resultó muy difícil.

Majida y Andrés Sandoval se conocieron en 2012 mientras filmaban la telenovela Corazones blindados. La química entre sus personajes se trasladó a la vida real, y su relación se convirtió en una de las más sólidas del mundo del espectáculo entre 2013 y 2016.

“La peor tusa que viví fue con Andrés Sandoval. En ese momento, evité a los medios y no hablé al respecto porque necesitaba concentrarme en mi recuperación. Si hubiera tenido que enfrentar la opinión pública sobre mi relación, no habría superado la depresión que me dejó”, expresó Issa.

“En mi caso, creo que me llevó dos años de terapia comprender cómo sucedió y qué ocurrió. Fue un trabajo arduo, tuve que escucharme mucho, concentrarme en recuperar mi autoestima, mi seguridad y perdonarme a mí misma”, añadió.

“Tenía que entender lo que yo estaba buscando en realidad para mi vida, tener que hay que pensar las cosas dos veces, y no complacer tanto a otros”, finalizó la artista sobre el tema.