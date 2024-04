¿Por qué le dicen Campanita al participante de El Desafío XX?

El Desafío XX se ha convertido en uno de los programas más populares en Colombia, gracias a que muchos de los concursantes han logrado ganarse el cariño de los televidentes. Uno de ellos, sin duda alguna, ha sido Campanita, que ha destacado debido a su carisma, sentido del humor y personalidad arrolladora.

El bailarín vallecaucano, desde los primeros días en El Desafío, se diferenció por tener un gran carisma y convertirse en uno de los participantes más queridos por sus compañeros, incluso de quienes integran otros equipos.

¿Por qué le dicen Campanita al participante de El Desafío?

Franck Stiward Luna Valencia es el nombre real de Campanita, el participante de El Desafío que ha llamado la atención de todos en el programa. A sus 21 años, es un bailarín profesional y actualmente vive en Ámsterdam. Gracias a su enorme talento ha podido recorrer el mundo con su arte.

Una de las preguntas más recurrentes sobre Campanita es precisamente sobre su apodo y cómo surgió este, debido a que son muy pocas las personas que le dicen Franck. Fue el mismo concursante el que reveló cómo nació este sobrenombre en una charla que sostuvo con La Red de Caracol Televisión.

“Me dicen Campanita por mi forma de ser: alegre, extrovertido, espontáneo y muy auténtico”, aseguró Campanita en la entrevista.

Este es el novio de Campanita

El joven vallecaucano aseguró que mientras se encontraba en Turquía en 2019 y allí, a través de una aplicación de citas, se contactó con un hombre con el que poco a poco fueron entablando una relación. Es un hombre ruso que se dedica a la medicina.

“Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con ellos e hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo”, aseguró Campanita.

Campanita, del equipo Omega del ‘Desafío 2024′, conquistó el corazón de un extranjero de origen ruso. ¡Conócelo! Fotografía por: Cortesía La Red

Posteriormente, Campanita destacó que después de que se vieron, empezaron a vivir juntos. “Me presentó a su familia. La familia me amó. Él me ayudó a crear una escuela de baile y a conseguir un poco de trabajo como modelo de fotografías”.