El sorprendente anuncio que hizo Piqué, tras su regreso de Miami a España

Piqué y Shakira continúan llamando la atención de la prensa con cada paso nuevo que dan y aunque ahora se tengan que cruzar por el acuerdo de separación, cada uno logra acaparar la atención de miles de seguidores.

Piqué sin duda, ha desperado amores y odios desde que se confirmó su ruptura con la colombiana, su salida de Barcelona FC y lo feliz que ahora se ve en varios eventos con Clara Chía.

Piqué: ¿Qué dijo ahora?

Al principio, se aseguraba que el cofundador de la Kings League estaba buscando una casa para mudarse a Miami cerca de sus hijos. Después, los medios indicaron que al visitar a Sasha y Milán se quedaría en una casa y no en un hotel por seguridad.

Aunque algunos medios señalaban que Piqué podría quedarse en Miami, lo cierto es que en su regreso a España, después de pasar 5 días con sus hijos hizo un nuevo anuncio.

Si bien muchos pensaban que estaba relacionado con Milán, Sasha o Shakira, esta vez la noticia tiene que ver con su vida profesional.

A través de las cuentas oficiales de sus redes, el catalán aseguró que había logrado firmar un gran contrato con Mediaset, un grupo audiovisual líder en España que lo apoyará emitiendo las dos ligas creadas por él y su equipo de trabajo en Kosmos.

“Hola a todos, solo quiero informaros de que a partir de este sábado, vais a poder disfrutar de la Queens League Oysho y la Kings League Infojobs en Mediaset España, a partir de las 8 de la tarde, los sábados y los domingos en Cuatro, os esperamos para ver un gran show”, explicó en el video a continuación.

¡Vaya notición! @3gerardpique llega a Mediaset España. La @KingsLeague InfoJobs y la @QueensLeague Oysho se verán en Cuatro a partir de este fin de semana 👑 pic.twitter.com/z5oz4ICUQ6 — Mediaset España (@mediasetcom) May 3, 2023

La noticia dejó alegría en algunos seguidores, pero un sin sabor en otros, quienes no dudaron en publicar su punto de vista sobre esta decisión: “Lo siento mucho pero yo seguiré viéndolo por Twitch”; “La comedia de este verano”; “Piqué no llora, Piqué factura”; “Nótese el afán de estar en titulares por algo más que Shaki y su moza”; “Bien por él y por el contrato pero no será lo mismo que en Twitch”, añadieron algunos.

Sin embargo, hubo otros que realmente destacaron la oportunidad como una luz verde, para quienes no pueden acceder a la aplicación o simplemente no tienen cuenta allí creada; pues esto ayudará para que su contenido le llegue a todos en el país.

