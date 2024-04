Ella es la hija de Nórida Rodríguez. No es hija de Toto Vega

Cuando la actriz Nórida Rodríguez quedó viuda dedicó unas sentidas palabras de despedida al hombre que la acompañó durante casi la mitad de su vida.

Al margen de haber estado durante años con Toto Vega, solo tiene una hija, Juliana Paniagua, fruto de su relación anterior con el actor José Luis Paniagua.

Lee en Cromos: Víctor Mallarino: Ella es su exitosa novia actual ¿Qué hacen en el extranjero?

Actualmente, Juliana es la cofundadora del Festival de Cine Verde y tiene el cargo de directora del evento, que normalmente se realiza en septiembre.

Sobre su rol como cabeza de este espacio importante, Juliana manifestó lo siguiente en una entrevista: “Me siento nerviosa porque este es un gran reto, pero lo recibo con mucho orgullo por la confianza con la que se me entrega. Fue un proyecto familiar desde el inicio, soy cofundadora del festival y he estado involucrada desde la primera edición, y eso hace que esté familiarizada con la organización, la estructura, con nuestra manera de hacer las cosas. La reacción de las personas ante la noticia ha sido positiva y concuerdan en que el festival no pudo quedar en mejores manos; solo espero que Toto, desde donde esté, esté de acuerdo”.

Para los que no la conocen, la hija de Nórida Rodríguez estudió diseño de modas. En su caso, la vida dio muchas vueltas y terminó decantándose por la gestión cultural: “Lo que me pasó trabajando en el festival es que me peleé con la industria de la moda porque es la segunda industria más contaminante del mundo, pero como es algo que me sigue gustando y sigo teniendo amigos en ese sector, de lo que me he dado cuenta es de que no solamente en la industria de la moda, sino que en general en todas las industrias, así como hay organizaciones que hacen todo mal y aportan al problema, también hay muchas personas que son conscientes de los conflictos. Conozco diseñadores y organizaciones en la industria de la moda que saben que la sostenibilidad es un tema importante, ponen de su parte”, manifestó a El Espectador.

Juliana Paniagua también fue productora del festival. Fotografía por: DANIEL PUERTA

Él es el hijo de Toto Vega

“Extrañare tus historias de horas que tanto me gustaban, nuestras conversaciones políticas y nuestras tertulias de cine, me arrepiento de no haberte abrazado mas fuerte en ese aeropuerto”, escribió Julián cuando se enteró de la muerte de su papá.

Te puede interesar leer: Los gemelos de la Viuda de Blanco: ¿Ahora son reguetoneros? A esto se dedican hoy

Julián Vega, que no es hijo de Nórida Rodríguez, es modelo y estudió cine. En sus redes sociales documenta su trabajo y eso lo hacen merecedor de muchos elogios por su impacto frente a las cámaras.