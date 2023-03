“Empecé con síntomas extraños”: Alejandra Giraldo tras quitarse las prótesis

Alejandra Giraldo es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Actualmente, conduce la emisión matutina de Noticias Caracol al lado de Andrés Montoya. La antioqueña ha logrado ganarse el corazón de cientos de televidentes por su profesionalismo y carisma.

Por ello, los televidentes comienzan a preguntarse por sus proyectos profesionales y, además, por un poco de su vida personal. De hecho, durante un periodo en el que estuvo fuera de las pantallas, sus seguidores se vieron preocupados por su ausencia.

En este tiempo, Giraldo aprovechó para entrar al quirófano y someterse a una cirugía en la que extrajeran sus prótesis.

Alejandra Giraldo explica por qué entró al quirófano

La presentadora de Noticias Caracol ha explicado a sus seguidores a través de un story time en su cuenta de Instagram la razón por la que decidió someterse nuevamente al bisturí de un quirófano.

Junto al video se puede leer: “Story time: ¿por qué tomé la decisión de explantarme? Aquí les cuento qué me llevó a resolver meterme a un quirófano y quitarme las prótesis que me puse por primera vez, hace 14 años”.

Allí, Giraldo comenzó contando: “Iba a cumplir 14 años desde que me puse por primera vez prótesis. Yo ya había tenido un cambio porque tenía las famosas PIP, entonces me las tenía que retirar y ahí me hice una reducción de talla”.

La presentadora cuenta que estaba feliz y cómoda con su procedimiento, pero que, debido a una afección con la que fue diagnosticada, no le fue posible tenerlas por mucho tiempo más.

“Desde hace tres años fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se llama síndrome de Sjögren. Yo desde hace más o menos cinco o seis años empecé con unos síntomas que no tenían explicación, que eran muy extraños”, dijo.

“Entonces un día amanecía con la cara super hinchada; por las noches me despertaba super ahogada, como con la nariz pegada, las fosas nasales pegadas y cuando me las despegaba me salía sangre; me despertaba bañada en sudor por la noche; tenía un cansancio loco”, añadió sobre su enfermedad.

Debido a que los síntomas mencionados eran aislados y no sucedían todos los días, Giraldo no le prestaba suficiente atención al asunto hasta que notó que comenzó a incrementarse.

“El campanazo, fue que me quedé dormida una vez en un semáforo, tuve un micro sueño, del cansancio. Ahí yo dije, tengo que hacer algo. Entonces fui donde el endocrinólogo y me dijo ‘tienes hipotiroidismo y eso tiene que ver todo con el cansancio excesivo que sientes’, me medicó y eso mejoro”, continuó Alejandra.

“Pero, había síntomas que iban y venían. El dolor articular empezó a ser impresionante, se me empezó a caer el pelo, unas alergias rarísimas. Fui al reumatólogo y después de muchos chequeos me diagnósticas con síndrome de Sjögren”.

“La reumatóloga sabe que tengo prótesis médicas y me dijo ‘te las deberías quitar porque es un cuerpo extraño y tu organismo ya tiene una alerta, entonces eso lo que hace exacerbar los síntomas’, pero en ese momento hice caso omiso”.

Alejandra sigue indicando que, a pesar de la medicación, había señales más fuertes y que comenzaron a llegar nuevos síntomas. Por ello, decidió salir de las prótesis para que con el tiempo los problemas se reduzcan.