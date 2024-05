¿Qué se hizo? Érika Zapata se sometió a un retoque estético: así quedó

Érika Zapata es una de las periodistas más reconocidas hoy en día en la televisión colombiana, teniendo en cuenta los amores y odios que despiertas entre los televidentes debido a su original y curiosa forma de presentar las noticias.

La comunicadora paisa es famosa por utilizar un lenguaje un poco más coloquial que el de resto de sus compañeros en Noticias Caracol, razón por la que se ha ganado la atención de los colombianos, mismos que no se pierden ninguna novedad relacionada con ella.

Este es el retoque que se hizo Érika Zapata

Ejemplo de esto es la atención que ha recibido en las últimas horas, luego de que Zapata mostró en redes sociales un proceso estético al que se está sometiendo para mejorar la apariencia de su piel.

Aunque para muchos la periodista no necesita este tipo de retoques estéticos, lo cierto es que el tratamiento no es invasivo con su piel. De hecho, según se pudo conocer, el tratamiento solo busca resaltar la belleza de Erika, reduciendo algunas manchas que han aparecido debido al paso del tiempo.

Por su parte, Erika ha asegurado que se siente muy feliz con los resultados obtenidos, mostrando con sus seguidores cada vez que tiene la oportunidad cómo va este proceso.

Así fue el retoque dental que se hizo Érika Zapata

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Érika Zapata se hace un retoque en su cuerpo. La periodista siempre ha sido muy sincera con todos sus seguidores, y por esta razón compartió una de las situaciones más complicadas por las que ha pasado.

Hace algunos años, la comunicadora perdió dos dientes, lo que la llevó a tener muchas inseguridades a lo largo del tiempo y fue una de las razones por las que sufrió bullying en varias ocasiones.

Érika Zapata sufrió un accidente a los 14 años que resultó en la pérdida de dos dientes frontales. Aunque en ese momento pudo arreglar su sonrisa, durante mucho tiempo enfrentó burlas y comentarios negativos debido a esto. Por eso, para ella era muy importante poder corregir su sonrisa de manera ideal.

En una publicación en su cuenta oficial de Twitter, la periodista mostró los resultados de su diseño de sonrisa, en el que fue evidente cómo le mejoraron los tamaños de los dientes y el color de las carillas. “Fue un perfeccionamiento dental, algo específico, retiramos unas resinas que tenías hace varios años y utilizamos un color un poco más claro. Recuperamos una estructura dental bastante estética, armónica y bonita”, comentó el doctor, Alejandro Herrera.

La periodista, por su parte, comentó: “agradecida con la mejor persona y odontólogo que Dios me puso en el camino. Sin intención alguna, más que de verme feliz, me arregla mi sonrisa desde hace muchos años. Debido a un accidente, yo había perdido mis dos dientes de adelante, pero él me devolvió la felicidad”.