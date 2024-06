Exnovio de Greeicy Rendón confesó que es gay: le negó la verdad durante la relación

Greeicy Rendón es una de las estrellas musicales más importantes de Colombia en los últimos años, siendo incluso jurado de la más reciente edición de ‘La Voz Kids’. La nacida en Cali ha deslumbrado al público nacional e internacional con su voz y sus movimientos de baile, posicionándose como una de las artistas pop y urbanas de mayor relevancia en la región.

Sin embargo, el talento de Greeicy no solo está presente en la música, sino también en la actuación. Rendón participó en algunas series juveniles, siendo ‘Chica Vampiro’ la más famosa. En esta producción, la colombiana oficiaba como protagonista dándole vida a una vampira adolescente que buscaba hacerse un lugar en el mundo de los humanos.

Ahora bien, aparte de permitirle ser conocida en Latinoamérica, esta serie también le dejó a Greeicy Rendón una corta relación amorosa. En el papel del protagonista masculino apareció Santiago Talledo, un joven argentino que llegó a Colombia para robar las miradas de las chicas, incluyendo la de Greeicy, quien terminó enamorándose de él.

¿Santiago Talledo le mintió a Greeicy Rendón?

Lo que parecía un tema del pasado, teniendo en cuenta que Greeicy ya tiene una relación estable con el también cantante Mike Bahía, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, luego de que Talledo confesara en una entrevista que es homosexual, y que su orientación sexual la tenía clara tiempo antes de iniciar su relación con la colombiana. En pocas palabras, la engañó.

En conversación con Luzu TV, aseguró que durante su tiempo en Colombia, decidió darse una oportunidad para el amor heterosexual; situación que resultó imposible para él. “Cuando estuve en Colombia tuve mi época heterosexual. Era una mentira”, dijo.

“Cuando yo vivía en Colombia, salimos, un tiempo. Lo que pasa es que protagonizamos juntos una novela, es una diosa. Raro, todo raro, porque yo acá en Buenos Aires, Argentina, era gay y en Colombia no. Era horrible”, añadió en la entrevista.

Te puede interesar: Greeicy y Mike se despiden de los escenarios como pareja: “Te amo para siempre”

¿Por qué engañó a Greeicy Rendón?

No obstante, antes de que todos los fans de Greeicy lo atacaran, Talledo se curó en salud asegurando que sus verdaderas intenciones no eran mentirle a la cantante, sino proteger su integridad en Colombia. Para él, las referencias que había recibido de la tierra cafetera es que era un país sumamente machista y homofóbico.

“Me dicen que era todo muy machista allá y me dijeron, no podés decirlo, me lo hicieron saber. Yo la conocí y me encantó, pero yo a ella le mentí, ¡pobre!”, fueron las palabras con las que el actor culminó su versión de los hechos.