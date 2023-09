Famosos que rechazaron estar ‘MasterChef’: ¿por qué no quisieron participar?

MasterChef Celebrity es un reality de cocina en el que un grupo de celebridades compiten por el título de mejor chef amateur del país. El programa ha sido un éxito en Colombia, logrando altos índices de audiencia y convirtiéndose en uno de los más populares de la televisión nacional.

El éxito de la producción se debe a varios factores, entre los que se encuentran la participación de celebridades populares que atraen a la audiencia, los retos que ponen a prueba las habilidades de los participantes y la presencia de un jurado de expertos.

Gracias a la popularidad del programa se cree que son muchas las celebridades que desean estar en él, sin embargo, varias a las que les han ofrecido estar allí, han rechazado la oferta tajantemente. Acá te contamos de quiénes se trata.

Concursantes de la edición de 2023 de 'MasterChef Celebrity'. Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

¿Qué famosos no han querido ir a ‘MasterChef’?

Como se ha visto en muchas temporadas, el concurso no exige a los participantes que deban tener conocimientos previos en cocina para poder estar allí. Sin embargo, es la razón principal por la que muchos se han negado a participar.

Una de las que no quiso pertenecer a la producción hecha por RCN es Laura Acuña. La presentadora dijo durante una entrevista que le hizo a Jorge Rausch (jurado de MasterChef) que la invitaron participar en una ocasión pero que se negó al no tener muchas habilidades en la cocina.

“Les quiero decir, alguna vez me ofrecieron MasterChef y yo dije: ‘No hay la menor posibilidad’. O sea, yo me muero de la angustia. Hay cosas en las que uno sabe que no es tan hábil y además odio competir”, declaró.

Otra de las que se negó a estar en reality es la exreina Kathy Sáenz. En una entrevista que le hicieron hace un par de años aseguró que “terminaría en la clínica” si acepta. Su razón principal es que desde hace años es vegana y para concursar bien, tendría que probar varios platillos a base de carne que le hacen daño.

Alejandra Azcárate también rechazó una oferta del programa. Al parecer, la habrían invitado tres veces y una vez, en sus historias de Instagram, indicó que no tiene muchas destrezas culinarias, por lo que prefirió decir que no.

Por último, se sabe que entre los que han sido invitados está Yo, José Gabriel y Lokillo, pero, ninguno de los dos ha visto MasterChef como una opción.