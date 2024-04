Vocalista de Maná olió los ‘calzones’ de una fan en pleno show: “están sudaditos”

El líder de la famosa banda Maná, Fher Olvera, se convirtió en el centro de atención en el festival Tecate Pal’ Norte 2024, y no precisamente por su talento musical.

Durante una vibrante presentación en el Parque Fundidora de Monterrey, en México, ocurrió un incidente inesperado que dejó boquiabiertos a los espectadores.

Lee en Cromos: ¿Sin ropa interior? El tremendo bochorno de Claudia Bahamón en MasterChef

Fher de Maná olió los ‘calzones’ de una fan: “están sudaditos”

Todo ocurrió durante la interpretación del icónico tema “Clavado en un bar”. Mientras el público coreaba la letra, Fher Olvera notó algo fuera de lugar en el escenario: un calzón rojo de mujer.

Sin pensarlo dos veces, el vocalista tomó la prenda del suelo y, entre risas y aplausos, se preguntó en voz alta si debía olerla. Con una audacia sorprendente, no dudó en hacerlo.

“Momento, momento: miren lo que me cayó. Están chiquitos. Siempre me ha dado una tentación de olerlas. A ver, ¿las olemos o no las olemos? Están sudaditas, eso sí”, fue el comentario que hizo el mítico cantante mexicano antes de acercar la prenda íntima a su nariz.

¿Qué dijeron los fans de Maná?

El momento fue captado en video por varios asistentes y compartido en redes sociales, desatando una oleada de reacciones diversas. Algunos lo tomaron con humor y celebraron la espontaneidad del cantante, mientras que otros se mostraron desconcertados.

“¡Qué asco! Ni sabrá dónde estuvo metido ese calzón”; “Creo que todos los hombres haríamos lo mismo”; “Seguro que a rosas no olía” y “Apenas el olor a pescado en honor a la Semana Santa que pasó”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la banda en redes sociales.

Te puede interesar: Benito de Pasión de Gavilanes y el cambio extremo que tuvo, así luce ahora

Por su parte, Fher Olvera no ha emitido declaración alguna sobre el incidente, dejando que las especulaciones y los comentarios en las redes sociales tomen el curso natural. Sin embargo, este bochornoso momento sin duda quedará grabado en la memoria de los asistentes al festival y de los seguidores de Maná por mucho tiempo.