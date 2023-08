Jessica Cediel: así se ve sin maquillaje, con manchas y una alergia en su piel

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. Ha estado al frente de programas diversos como Muy buenos días, Estilo RCN y Yo me llamo.

Por lo anterior, la bogotana ha acumulado una gran variedad de fanáticos que día a día están atentos a lo que pasa con su carrera profesional y lo que sucede en su entorno personal.

Recientemente, la presentadora de 41 años ha publicado en sus redes sociales que se encuentra preocupada por una extraña alergia que le salió en la cara. Si no la viste, acá te contamos que dijo al respecto y cómo se veía.

La alergia de Jessica Cediel

Cediel publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en la que muestra su rostro brotado. “Miren, si ven todas las pepitas rojas, parce, tengo la cara llena de sarpullido”, sostuvo.

“Son cosas que solo le pasan al Chavo del ocho y a Jessica Cediel. Estoy toda brotada, miren, miren, miren”, añadió la comunicadora. Asimismo, les recordó a sus seguidores que se ha mostrado sin maquillaje para que ellos vean su mejor versión.

“Ya llegué a la casa y me desmaquillé [...]. Ustedes saben que esta es mi mejor versión”, dijo Jessica mientras les contaba a sus fanáticos como seguía con la alergia. También, les pidió a quienes la veían que no se alarmaran por las manchas en su cara pues ya las poseía desde antes.

El talento oculto de Jessica Cediel

En entrevista con el programa Lo sé todo, Cediel reveló un nuevo proyecto que la tiene emocionada y del muy pocos sabían. En entrevista con el programa, la presentadora señaló que se está preparando para mostrar una nueva faceta y que está feliz.

“Este año quiero sacar una canción porque es lo único que me hace falta y porque tengo la voz para hacerlo. Obviamente, me van a preparar antes de que me empiecen a matar”, señaló.

Después continuó diciendo “hay que preparase porque es un oficio de mucho respeto, pero cuando usted se prepara y hace todo de corazón, todo se logra y a la final para los gustos se hicieron los colores, así que a colorear la vida porque solo estamos aquí un ratico”, reveló.

Cabe destacar que ella nunca ha publicado videos o ha cantado para sus fanáticos, lo que despertó aún más de interés por parte de sus seguidores para escucharla y conocer ese talento que nadie o al menos muy pocos conocen de ella.