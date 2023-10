Jorge Rausch y su recuerdo en el ejército de Israel: prestó servicio a los 26 años

Jorge Rausch es una marca indeleble cuando de cocina se trata. El bogotano ya es un clásico para los amantes de MasterChef. Se caracteriza por su larga carrera, su conocimiento en la materia, su facilidad para explicar y su carisma.

En una entrevista concedida a Cromos, el chef repasó sus años de juventud como estudiante de economía. También habló de su experiencia en el servicio miltar de Israel y la vez en la que, estando lejos de Colombia, se decidió a estudiar gastronomía.

El periodista Jairo Dueñas lo describió así: “Y aunque tuvo uniforme de soldado, el tiempo justo de su servicio militar obligatorio en Israel, no tiene ni la contextura de un matón de barrio, ni la mirada de un justiciero, solamente su cabeza rapada y sus manos llenas de discretas cicatrices que lo podrían ubicar en esta oscura categoría de hombres torvos. A simple vista pertenece, más bien, a esa clase de amigos que les queda muy bien disfrazarse de obispos o de curas en la noche de las brujas”.

A continuación, replicamos las preguntas que evocan su paso por el ejército de Israel. Empezamos por el día en que se marchó de Colombia: “Me fui a Israel a terminar economía. Me fui a vivir con unas compañeras, una de ellas terminó siendo mi esposa actual, Orit. El primer día que llegué a la casa, cociné y las señoritas se pararon y yo lavé la losa. El segundo día sucedió lo mismo, pero yo les dije: “con mucho gusto les cocino, pero ustedes lavan la losa”, y me dijeron que sí. Y terminé cocinando todos los días con un libro de cocina que compré. Haciendo platos y salsas me enganché en esto”.

¿Y qué pasó con sus estudios de economía?

Hice un tiempo, pero me aburrí y me metí a hacer cocina. Orit me apoyó mucho, éramos novios enamorados, me acompañó a encontrar la escuela y me esperó en Israel varios años. Claro que antes de irme, me tocaba ir al ejército. Pero ya por suerte tenía 26 años.

¿Y se salvó?

No, me tocaron solo seis meses. Yo tenía un primo coronel. Recuerdo que le dije: “quiero ir al ejército a cocinar”. Y él me respondió: “¡no! Ahí solo van los criminales, no puede ir a cocinar”. De modo que hice unos cursos de rescate.

Pero no en la cocina.

No, en los últimos meses me tocó hacer guardia en un puesto ubicado en la frontera con Egipto. Era un puesto chiquitito, no tenían cocinero. Entonces yo cocinaba y todo el mundo andaba feliz conmigo. Después sí me fui a Inglaterra.

Jorge Rausch contra Gustavo Petro

En una entrevista concedida a Semana, Rausch habló de la guerra que están librando Israel y Palestina. Ante la posición del presidente Gustavo Petro, que convocó a una conferencia de paz urgente para desescalar el conflicto, el chef manifestó lo siguiente:

“Petro debería dedicarse a gobernar Colombia, porque yo creo que en el ámbito internacional a nadie le interesa lo que él diga. Por otro lado, él no tiene una opinión objetiva, yo no quiero decir que uno tiene que ser proisraelí, pero él no tiene una opinión objetiva”.

El cocinero se despachó contra el mandatario diciendo: “A mi gusto lo único que hace es el ridículo delante de la comunidad internacional, lo que hace en las Naciones Unidas. Dedíquese más bien a gobernar Colombia, que tenemos muchos problemas, y no trate de ser mesiánico en otras partes del mundo, que a nadie le interesa, la verdad”.