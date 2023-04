Karol G anunció su “Mañana Será Bonito Tour” con emotivo video en Instagram

Karol G sigue marcando tendencia. La cantante colombiana ha logrado cautivar el mundo entero con su música, ha conquistado una diversidad de escenarios y ha logrado recibir premios que homenajean su talento.

Recientemente, la colaboración de ‘La Bichota’ con Shakira causó conmoción en la opinión pública y les generó críticas y halagos a las artistas. La canción (TQG) hace parte del álbum Mañana será bonito de la paisa, por lo que promete ser un gran éxito.

Karol G y su tour ‘Mañana será bonito’

La paisa anunció hoy su tour y aseguró que aunque había dicho que por el 2023 no volvería a los escenarios y que se tomaría un descanso, decidió corear con sus fanáticos cada una de las canciones del álbum.

‘Mañana será bonito’ es el álbum más reciente de la artista quien se dedicó a hacer cada canción muy personal y con ritmos diferentes con los que muchos de sus fanáticos se identificaron e hicieron tendencia.

A través de su cuenta de Instagram, Karol G confirmó su gira y le dio la bienvenida a los seguidores que quieran acompañarla en esta nueva gira.

“Yo se que había dicho que no … pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ. #MañanaSeraBonitoTour es una realidad”, fueron las palabras que usó Karol para anunciar su gira junto con un video gracioso y tierno al tiempo.

En el video que publicó para hacer su anuncio, se observa a la paisa manejando un carro, junto a ella el ya conocido Iker, el niño millonario, quien también fue el protagonista del anunció del álbum. Juntos cantan su tema Gucci los paños, el cual ya suma más de 24 millones de reproducciones en YouTube.

Después, el auto en el que van se les apaga. “No vamos a llegar al tour”, dijo la paisa, para después agregar: “pienso que fue mejor que nos pasara esto porque tengo miedo de cantar en esos lugares tan grandes”.

Ante ello, Iker le dice: “yo voy a cantar contigo para que no tengas miedo”. Después, ambos encuentran ayuda en un hombre que casualmente pasó por ahí y este se los lleva a hacer la gira.

Una vez se conoció el clip despertó varios comentarios en los que sus fanáticos agradecieron el tour pero además, la autenticidad con que ella lo anunció: “Qué belleza”; “qué emoción”; “Qué emoción ya quiero llorar con cada una de las canciones”; “Cada canción de este álbum me llenó el alma, voy a ese tour”; “muero por verte”, “Noooo qué es esto tan divino. Seré una más del público cantando y esperándolos a los dos en el escenario”; “Es la mejor noticia para cerrar esta semana, gracias Karol por ser tan linda con tu público”; “Me morí y volví, qué preciosa la promo y saber que estarás en los escenarios. Allá estaré”.

