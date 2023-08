Karol G se destapó y habló de su relación con Feid para la revista Rolling Stone

Karol G continúa generando tendencia, bien sea por sus canciones, videos, por sus apariciones en eventos sociales o por su cuerpo, pero sus seguidores siempre están pendientes de ella.

‘La Bichota’, como es conocida, es ahora la portada de la revista Rolling Stone, uno de los medios estadounidenses dedicados a la música y la cultura popular. Si hasta ahora solo has visto una de las fotos tomadas a la paisa, acá te dejamos otras y el detrás de cámaras de las mismas.

Karol G y Feid: ¿Qué dijo sobre el cantante?

Carolina vuelve ser portada y esta vez, de uno de los medios más emblemáticos de la música. Allí, en la portada, se le puede ver con el cabello suelto en su color rosa. También, está vestida de negro y sosteniendo lo que sería un tiburón de metal.

En su entrevista, la intérprete de ‘Amargura’ decidió hablar de su relación con Feid y de cómo se volvieron a hablar, hasta llegar al punto de gustarse.

En su relato, la paisa aseguró que duraron un tiempo sin hablar e incluso llegaron a alejarse mucho, pero después todo cambió.

“Nosotros estuvimos mucho tiempo que no hablamos, que no sabía nada de él”, afirmó Karol frente a las preguntas realizadas por una periodista de la revista. No obstante, señaló que volvieron a tener contacto y retomar su amistad, luego de que lo invitó a ser su telonero en el ‘Bichota Tour’ el cual se llevó a cabo en el año 2021, teniendo un gran éxito.

Según lo señalado por Rolling Stone, aunque la cantante no quiso confirmar o referirse con más detalles a esto, sí destacó que sí tendría de fondo de pantalla en su teléfono celular, una fotografía del intérprete de ‘Ferxxo 100’, un día tomando el sol en la playa.

¿Cuál es la actual pareja de Karol G?

Si bien, se conocieron fotos de ellos tomados de la mano, lo que se toma como la confirmación de su romance, ninguno de los dos aún ha publicado algo en sus perfiles de redes.

Hace un mes, un comentario de la cantante se viralizó, luego de que Feid publicara un carrete. Allí se dejó ver muy coqueta con las palabras que le dejó en el post. Las imágenes al parecer fueron tomadas en Londres y fueron un total de 6 fotos, pues en este momento, está desarrollando su gira por Europa.

“Esas fotos tan ricas y la distancia no combinan, mor”, a estas palabras le sumó un emoji de corazón verde, con el que confirmó su cariño hacia el cantante.

De inmediato, miles de personas reaccionaron ante las palabras de Karol e incluso varios de ellos le pidieron que oficializara ya la relación, pues ya sería tiempo.

“Ay me muero, esa es la traga más chévere”; “Karol por favor oficializa ya la relación, serían la mejor pareja por favor”; “Bichota yo sí creo que estás muy tragada, me da felicidad por ti”; “Soy muy feliz y qué mensaje tan chévere”; “Son amigos pero además parceros, me encanta eso”, fueron algunos comentarios.