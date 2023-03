La Descarga: El comentario de Gusi que sorprendió a jurados y a televidentes

La Descarga es uno de los realitys más emocionantes de la televisión colombiana y sin duda cada noche los participantes están intentando dejar lo mejor de sí.

Teniendo en cuenta todo el tiempo que los artistas están pasando juntos, las mejorías de cada uno y su talento va cerrando más la brecha de quién podría ser el ganador del programa.

La Descarga y el comentario de Gusi

Cada noche, uno de los integrantes del programa sale a la tarima a mostrar su mejor talento y a darlo todo en cada interpretación al público y jurados.

Esta vez la encargada de emocionar tanto a Gusi, Marbelle y Maía como a todos los televidentes fue Stéfany Zabaleta, la integrante del equipo de Santiago Cruz quien se ha robado las miradas y el corazón de quienes la han escuchado, gracias a su innegable talento.

La voz de Zabaleta siempre remueve recuerdos y saca lágrimas y en su última presentación, interpretando ‘Tardes negras’ de Tiziano Ferro, emocionó tanto a los jurados que Gusi no se guardó lo que pensaba realmente de su talento.

Incluso ella misma destacó que para ella fue una canción especial y difícil de llevar a la tarima: “Tengo un encuentro de emociones porque realmente esta canción fue un reto para mí, entonces estaba nerviosa porque decía: ‘¿Será que puedo o no puedo?’. A uno siempre le juega la mente”, señaló la concursante una vez terminó su presentación.

Luego de terminar su interpretación, el cantante de ‘Locos dementes’ aseguró que el camino para Santiago ya estaba escrito y prácticamente puesto para la final.

“Te voy a decir una cosa, estuvo espectacular. Santi, yo ya veo que el camino está muy claro, es mi percepción de la gran artista que tienes Santiago en su equipo”, fueron las palabras de Gusi haciendo referencia a que Stéfany es la participante que debe proteger para que llegue a la final.

Antes de que Gusi diera su punto de vista sobre la presentación, Maía también había dicho lo mucho que le gusta el talento de la santandereana.

“Lo que más me gustó de hoy fue que te repusiste. Sé que al comienzo no es fácil porque hay mucho nervio. Comenzar con una nota grave cuando no se está en competencia es muy difícil porque no te deja ubicar bien la nota el estado de ansiedad. Sé que no es fácil entrar y después te abriste como el ave fénix, eres especial”, dijo la jurado.

Por su parte, Marbelle también destacó el gran talento de Zabaleta y lo mucho que ha crecido en el prgrama: “Tú ya has demostrado lo que cantas, es tan sencillo como eso. Ya has demostrado de lo que eres capaz y entiendo que el reto eran los graves… esos son los sótanos”.