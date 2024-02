‘La Voz Kids 2024′: uno de los jurados libró una batalla contra fuerte adicción

La Voz Kids Colombia es un concurso de canto que busca apoyar el talento musical y artístico de niños y jóvenes colombianos. El programa se puede ver todas las noches por Caracol Televisión y despierta una gran variedad de emociones.

El concurso consta de cuatro fases: audiciones a ciegas, batallas, knockouts y semifinales. Actualmente, se encuentra en la segunda de estas. Allí, los entrenadores ponen en un duelo a sus propios participantes y escogen uno para que continue en la competencia.

Entre los líderes de los equipos se encuentra Aleks Syntek, el cual, ha estado en boca de toda la opinión pública tras aparecer en el programa Se dice de mí, en donde reveló varios secretos que pocos conocían del artista.

Aleks Syntek es uno de los entrenadores de 'La Voz Kids'. Fotografía por: Arturo Rodríguez

La adicción que superó Aleks Syntek

En la entrevista con el programa de Caracol Televisión, el cantante habló con franqueza sobre su lucha contra la adicción al alcohol.

“Empecé a descubrir que a veces bebía mucho para afrontar los nervios del escenario, y el trago me daba la oportunidad de envalentonarme”, confesó.

Asimismo, indicó que fue su padre quien le habría dado un ejemplo similar: “Mi papá era una persona brillante y, sin embargo, no pudo superar su adicción al alcohol”.

También, afirmó que este problema casi lo hace perder al amor de su vida e incluso. De hecho, antes de casarse le dijo: “Te amo, con todo mi corazón, pero si no dejas de beber no quiero estar contigo, porque yo no quiero ser cómplice de cómo te vas destruyendo”.

La madre de Aleks, Ana Luisa Peña, también vio como su hijo sufría con esta adicción y lo mucho que afectaba a su relación amorosa.

“Él bajaba a componer sus canciones y a la mañana siguiente yo veía botellas vacías de alcohol por su piano. Cuando se enamoró mucho de Karen y le pidió matrimonio, ella le dijo: ‘Me caso contigo, pero te vas a Alcohólicos Anónimos’”, puntualizó.