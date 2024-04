Laura Tobón reflexionó sobre el video no te compares: “no lo entendieron bien”

Laura Tobón reflexiona en Cromos sobre cómo llegó a La voz kids y la satisfacción que le genera este logro: “Pasé de los canales regionales hasta ahorita que llegué a Caracol Televisión, y no fue un proceso rápido, ni fácil, estoy cumpliendo el sueño de hacer el programa que más amo en el planeta, que es La voz kids, y amo poder ser un apoyo para los niños y los papás que también llegan a mí. Ellos cuentan conmigo como no solo una presentadora, sino como una madrina”.

En redes es evidente que su bebé le ha cambiado la vida, al hablar de su hijo se emociona y piensa en el tipo de maternidad que busca para criarlo: “Quisiera que Lucca fuera un niño libre, que tome sus propias decisiones, que siempre cuente con sus papás, que tenga un entorno lleno de amor y de aprendizaje. Espero que él sea un niño que sienta el respaldo de los papás, que no sienta una restricción por parte de nosotros. Me rehúso a ser ese tipo de mamá que obliga a su hijo a hacer lo que ella quiera, al contrario, quiero ser una guía, no una atadura”.

Laura Tobón es presentadora, emprendedora y modelo. Fotografía por: Caracol Televisión

Cuando una persona que trabaja en el campo del entretenimiento se convierte en madre generalmente cambia la perspectiva sobre la carrera que quiere tener. A este desafío ella responde: “Ahorita siendo mamá mi mayor motor para poder ser cada vez mejor es Lucca, creo que gracias a él se me han quitado más los miedos. Creo que aceptaría nuevos proyectos y retos gracias a que él me inspira a poder sacar una mejor versión de mí y a poder sacar adelante muchas metas que tengo. Procuro equilibrar mi tiempo para poder hacer bien las dos cosas”. Un ejemplo de ese nuevo arranque que ha inspirado la maternidad es el sueño de la actuación, ahora con Lucca siente que es posible perseguir esta carrera, pues se siente más valiente, segura y capaz de romper cualquier obstáculo.

Laura Tobón reflexionó sobre el video no te compares

A finales de 2023 Laura enfrentó una controversia debido a un video en el que aseguraba que la gente no debería preocuparse por las expectativas poco realistas que se difunden en varias plataformas. Los internautas no comprendieron su mensaje y la criticaron.

Ahora que ha pasado el pico de la ola, expresa: “Siempre he dicho que los mensajes que doy en mis redes sociales son impulsados por el amor, pero muchas personas no lo entendieron bien, por eso no pasa nada, se abrió un debate donde me atacaban o me amaban, eso sí o sí siempre va a pasar en las redes sociales, porque estamos muy expuestos. Es algo con lo que tengo que aprender a vivir, me puse triste con algunos comentarios. A la larga es parte de mi trabajo, entiendo que estoy expuesta y sé que no todo el mundo va a tener mi punto de vista”.