¿Le fue infiel? Carolina Cruz reveló por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz ha sido tendencia en las últimas semanas, después de revelar en su podcast ‘Mi mundo, mis huellas’ que hace años descubrió la infidelidad de uno de sus exnovios al encontrar un condón usado en la papelera del baño. Por supuesto, la mirada de los internautas no demoró en posarse en Lincoln Palomeque, asumiendo que él sería el protagonista de esta historia.

Sin embargo, la presentadora no decidió dar el nombre del personaje, por lo que este “chisme” sigue siendo una incógnita para todos sus seguidores.

Lee en Cromos: ¿Por qué Carolina Cruz se alejó de ‘Día a Día’ de Caracol? Esta es la verdad

¿Por qué Carolina Cruz y Lincoln Palomeque nunca se casaron?

Otro de los puntos que también se preguntaban mucho los seguidores de Carolina Cruz y de Palomeque era por qué durante su relación de 14 años, y con dos hijos, nunca se casaron; pues bien, la presentadora de ‘Día a Día’ decidió acabar con el silencio y dar la respuesta a esta pregunta.

En una conversación para ‘Mójate la palabra con Camy’, un programa de YouTube que dirige la exconcursante de ‘Yo me llamo’, Camila Jiménez, Carolina Cruz aseguró que, aunque el matrimonio sí rondó varias veces por su mente, lo cierto es que no era una palabra muy atractiva para Lincoln, por lo que ella simplemente terminó renunciando a ese hermoso momento por amor a él.

“Las cosas no funcionaron, a él nunca le mató el tema del matrimonio y yo me dejé llevar por esa idea, entonces dije ‘si a él no le gusta, pues yo tampoco es que me mate por eso, estoy bien así’”, dijo Cruz.

Asimismo, hizo una corta, pero poderosa reflexión sobre las relaciones de pareja y la forma en que cada persona puede ver los momentos amargos del amor: “entonces, yo digo que no hay malas personas, sino personas que en ese momento no son para uno”.

Aunque Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron hace dos años, sus seguidores siguen expresando su tristeza por el fin de su relación. Fotografía por: Instagram

Te puede interesar: Carolina Cruz habló sobre el portacuchillos que hizo en 2020: “no sé qué hice mal”

¿Cómo es la relación de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

Por otro lado, Carolina Cruz contó que, aunque no fue sencillo, ella tomó la decisión (no por emoción) de tener una buena relación con Lincoln Palomeque luego de terminar su noviazgo. Según explicó la vallecaucana, hay dos hijos (Matías y Salvador) en común que necesitan crecer viendo a sus dos padres felices.

“Nosotros nos la llevamos muy bien, la gente siempre me pregunta y me pide consejos para sanar y mantener una comunicación sana con sus exparejas. Siempre les digo que lo mejor es pensar en que los niños vean a las partes felices”, concluyó Carolina.