“No podía con la vida”: Margarita Ortega reveló un momento muy difícil que sufrió

Margarita Ortega es una actriz y presentadora colombiana que ha tenido una carrera exitosa en la televisión y el cine. Participó en producciones como Amo de casa y ahora, se le ha podido ver en informativos como Noticiero CM& y RCN Noticias.

Lo anterior, ha hecho que Ortega acumule una gran variedad de seguidores que diariamente están atentos a lo que pasa en su carrera profesional y por supuesto, en su entorno personal.

Aunque pareciera que la actriz ha tenido una vida color de rosa, lo cierto es que tuvo que pasar por momentos realmente difíciles que le han hecho replantearse muchas cosas de su vida. Acá te contamos uno de ellos.

Margarita Ortega es una de las presentadoras más queridas de Colombia.

¿Qué le pasó a Margarita Ortega?

Recientemente, la presentadora estuvo haciendo parte del programa de Flavia Dos Santos, Placeres con Flavia. Allí, reveló algunos detalles de su vida que dejaron a todos muy sorprendidos con lo que había pasado.

Margarita confesó que tuvo un gran problema con su salud, pues se comenzaron a acumular muchos inconvenientes físicos en muy poco tiempo. Uno de los que más la afectaba tenía que ver con su sistema respiratoria, pues tenía que lidiar con la rinitis, sinusitis y el asma.

“Pasaba de médico en médico, de clínica en clínica”, dijo la presentadora, quien además añadió que todos los días debía cargar con una bolsa de medicamentos para poder calmar los síntomas de aquello que la afectaba.

Adicional a sus padecimientos, debía cumplir largas jornadas en los noticieros y además, cumplir labores de madre. “Eran unos horarios indomables, yo sentía que no podía con la vida, no me daba más el cuerpo”, afirmó.

Para aliviar sus dolencias, decidió recurrir a la medicina alternativa, específicamente, a la bioenergética. “Él me dijo que tenía una toxemia, una intoxicación por todo lo que estaba ingiriendo y su cuerpo no lo está degradando”, fue lo que contó sobre este tipo de curación.

El fin de semana siguiente a esa consulta, tuvo que acudir a la clínica pues no se sentía completamente bien. Entonces, se dio cuenta que, en definitiva, debía cambiar sus hábitos alimenticios para poder mejorar.

“La comida tiene que ver con cómo me siento, con cómo respiro”, indicó. En 3 meses, comenzó a ver cambios en su salud. Con el tiempo, no tuvo que volver a usar medicamentos y ahora, tiene una vida radiante.