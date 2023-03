Norma Nivia contra Carolina Cruz: “No hagas sentir mal a las que no son como tu”

La presentadora de Día a Día, Carolina Cruz, continúa en el ojo de las críticas luego de que el pasado 8 de marzo decidiera dar su punto de vista sobre la explantación de prótesis.

Si bien, ella ha dicho en algunas ocasiones que está cómoda con sus implantes e incluso que no piensa quitárselos cuando tenga que cambiarlos, su opinión no cayó bien en cierto sector femenino que optó por ponerse implantes y después retirarlos.

¿Qué dijo Carolina Cruz?

En el matutino no de Caracol Tv, Día a Día celebraron el pasado 8 de marzo el día de la mujer y uno de los temas que tocaron fue el de los implantes mamarios, una cirugía que varias mujeres que han realizado por diferentes motivos.

A pesar que durante el espacio se había hablado de la libertad que tiene cada mujer de ponerse implantes y de la misma forma de retirarlos, el debate generó que la presentadora Carolina Cruz diera su punto de vista, haciendo varias preguntas y recalcando que es un tema que hay que tratar con responsabilidad y no por moda.

“Puede ser un implante en un diente o en la cola. Lo que quiero decir es que no se puede satanizar que sean solamente los implantes de los senos. Yo no estoy en contra de la explantación, estoy a favor de que la mujer esté sana, de que la mujer se sienta bien, que se vea linda y se vea femenina completamente”, empezó diciendo.

Después agregó que “lo que no me parece que es llevadero, ni correcto, es que entonces como fulanita en redes sociales empezó hablar de este tema y sutanita empezó hablar de este tema, entonces se volvió una moda y todas empezaron a sacar citas médicas para la explanación (...) entonces fue, se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. No, pero sigo con depresión, me levanto enferma, sigo con dolor de cabeza, entonces ahí es donde yo digo hay que saber manejar el tema con muchísima responsabilidad. Sobre todo lo digo a las personas que son influenciadores porque cada caso es diferente”.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y Norma Nivia?

Ante las palabras de la empresaria en Día a Día y la polémica que se generó al rededor del tema, la actriz y modelo Norma Nivia también hizo pública su opinión sobre la situación, dejando sorprendidos a varios seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó unas palabras muy directas e incluso señaló que justamente por sentirse “plana como una pared” fue que decidió ponerse implantes cuando era muy joven.

“Por opiniones públicas como la de ayer “planas como una pared con cuerpo de hombre” es que mujeres como yo, siendo unas niñas, nos pusimos las pinches siliconas. Buscando una feminidad que no tiene nada que ver con eso, la feminidad no está en un par de tetas aunque desafortunadamente mujeres con tanta influencia por lo visto lo siguen creyendo así”.

La actriz agregó que “no te quites las tuyas nunca querida, pero no vengas a hacer sentir mal a las que no se ven como tú y mucho menos a volver superficial un tema tan delicado que no es una moda”.

En una segunda historia, Nivia explicó que ella se había retirado de las prótesis porque llevaba 20 años usando las cambiarlas o quitarlas por lo que decidió quitarlas.

“Nunca he dicho que mi salud se vio afectada porque no fue así, fui muy feliz en ese cuerpo pero me las quité porque ya no eran coherentes con la mujer que soy y lo que pienso, yo, que no uso plástico ni en el cepillo de dientes con par bolsas de plástico adentro pues no. Y afortunadamente ahora, a diferencia de algun@s, ya no creo que una mujer con tetas pequeñas o plana tenga cuerpo de hombre. Mujer es mujer con o sin tetas, evolucionemos mentalmente por favor”.