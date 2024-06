Periodista de Mañana Express, de RCN, fue hospitalizado de urgencia: ¿quién es?

Mañana Express es uno de los programas más vistos por los colombianos en las primeras horas del día, teniendo en cuenta que la producción de RCN ha logrado enamorar a más de uno gracias a la forma curiosa y divertida de mostrar las noticias.

Por esto, no es sorpresa que haya sido notoria la ausencia de una de las figuras de mayor importancia del programa: Santiago Vargas García.

El periodista, que ya cuenta con un poco más de 116 mil seguidores en Instagram, se ha ganado el corazón de los televidentes, no solo por su talento frente a las cámaras, sino por su personalidad y alegría genuina.

¿Qué le pasó a Santiago Vargas de RCN?

Sin embargo, en los últimos días ha estado alejado del programa por un problema de salud, tal como lo mostró en una historia que subió a redes sociales. En la imagen, aparece Santiago con sus brazos canalizados y la frase: “Vuelve y juega”. Al parecer, su estado de salud fue tan delicado que los profesionales de la Clínica Cardio Infantil decidieron hospitalizarlo para evitar cualquier riesgo.

“Jefes de prensa y amigos de los medios que me están escribiendo, entiendo su trabajo, pero estoy hospitalizado, no voy a responder el teléfono para trabajo, me mandaron reposo y a estar tranquilo, gracias por entender”, indicó el periodista, explicando su situación y la razón por la cual ha estado desconectado en los últimos días.

¿Cómo ha sido la carrera de Santiago Vargas en Mañana Express?

De acuerdo con declaraciones dadas por el propio Santiago Vargas en semanas anteriores, llegar a RCN es un sueño hecho realidad. Cabe recordar que el periodista tuvo un exitoso paso por ‘Lo Sé Todo’, el programa de chismes del Canal Uno, antes de llegar a la familia de ‘Nuestra Tele’ a comienzos de 2024.

En Mañana Express, Vargas ha podido demostrar todo su talento y amor por el mundo de la farándula, haciendo un impecable cubrimiento del tema del momento: ‘La casa de los famosos’. El comunicador ha tenido la oportunidad de estar casi que inmerso en el día a día del reality; además, ha sido el responsable de entrevistar a cada uno de los eliminados para el mañanero de RCN.