¿Por qué a Carolina Cruz la tacharon de “descarada” en redes sociales?

Carolina Cruz ha estado en los titulares de los medios, después de que su nuevo romance se diera a conocer e incluso ella misma lo confirmara.

Se trata del piloto Jamil Farah, con quien se le ha visto en varios eventos como el Festival Estéreo Picnic, y en otros conciertos en los que a la pareja se ha mostrado muy cómoda y encantada.

¿Qué pasó con Carolina Cruz?

Los seguidores de la presentadora no le han perdido la pista a cada una de las publicaciones que hace en sus redes sociales, con el fin de establecer conexiones y confirmar, aún más, que la relación va viento en popa.

Justamente, una de sus últimas publicaciones llamó la atención de todos ellos, quienes quedaron descrestados con las imágenes que mostró en su perfil.

Ahora, la presentadora se encuentra de viaje y no dudó en compartir varias imágenes con sus seguidores. En las imágenes se ve a la presentadora junto a su novio muy cómoda, compartiendo momentos de risas compartidas, abrazos y miradas cargadas de amor.

Aunque al iniciar su relación, ambos fueron muy cautelosos, ahora ya viven su noviazgo de forma más tranquila y sin pensar en el qué dirán.

En cada una de las publicaciones, la presentadora se y el piloto se ven muy enamorados y disfrutando de un paraíso del caribe, en el que no solo se lució el lugar al que llegaron, sino la belleza y sensualidad de la caleña.

Una de las fotos que se robó toda la atención de sus fanáticos fue una en la que mostró su cuerpo tonificado y trabajado con ejercicio, luciendo un bikini blanco con un top negro.

“Caro le puedes bajar un poquito porfa !! … no estás dejando es pero nada”; “Uno te ve, y le provoca salir corriendo al gym”; “Voy a poner esa foto al lado del despertador para levantarme a entrenar”; “Descarada, estás más regia que nunca! Preciosa”, fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron en la imagen que ya alcanza los 17 mil ‘me gusta’.

Cabe destacar que hace dos días, la presentadora que estará un tiempo fuera de Día a Día, habló en sus redes sociales del programa de alimentación que está haciendo y que le ha hecho perder 6 kilos.

“Desde la semana pasada me han preguntado mucho por la dieta que estoy haciendo con Victoria Escalante (...) Yo lo quería hacer porque me venía alimentando muy mal, estaba comiendo muchas chucherías y eso nos pasa a las mamás que tenemos hijos pequeñitos. Sentía que debía darles ejemplo a mis hijos y empezar una buena alimentación en la casa. Yo hago mucho ejercicio, pero no crean, no me alimentaba tan sano como yo pensaba” contó.

Y por supuesto, los resultados de sus cuidados alimenticios y su disciplina con el ejercicio se está notando, pues estas imágenes lo evidencian.