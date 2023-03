Conoce a la colombiana que cantará en los próximos Óscar

Colombia estará muy bien representada en la próxima entrega de los Premios Óscar, la cual tendrá momento el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Esto gracias a Sofia Carson, que se presentará cantando acompañada de la compositora Diane Warren.

La cantante, de padres colombianos, se presentará con Warren para interpretar ‘Applause’ de la película ‘Tell It Like A Woman’, que está nominada en la categoría Mejor Canción Original, este momento seguramente dejará muy alto a la tricolor.

Asimismo, este tema compite por la estatuilla dorada contra ‘Hold my Hand’ de ‘Top Gun: Maverick’, ‘Naatu Naatu’ de ‘RRR’, ‘This if Life’ de Everything Everywhere All at Once’ y ‘Lift Me Up’ de ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Vale recordar que Tell it Like a Woman fue estrenada en octubre del año pasado y es un filme centrado en un grupo de mujeres de diferentes contextos, la historia habla de la representación de protagonistas femeninas. Está protagonizada por Eva Longoria, Jacqueline Fernández, Cara Delevingne, Freida Pinto, Anne Watanabe y más.

“Nuestra canción es un himno para las mujeres, de la poderosa película ‘Tell it Like a Woman’. Una película dirigida por mujeres, sobre mujeres, para todos. Un hermoso y profundamente oportuno recordatorio para aplaudirnos por lo lejos que hemos llegado y para aplaudirnos por lo lejos que llegaremos. Porque luchamos como mujeres, sobrevivimos como mujeres y lo hacemos juntas”, comentó Sofia Carson a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores, cuando se lanzó el filme.

La carrera de Sofia Carson

Para quienes quieren conocer más de Carson, ella lanzó su álbum homónimo en 2022, del que se desprendieron sencillos como ‘Fool’s God’, ‘He Loves Me, but…’, o ‘Loud’. Asimismo, tiene un prometedor recorrido en el cine en la televisión y el cine, trabajó en proyectos como ‘Descendants’, ‘Soy Luna’, ‘Spider-Man’, ‘Songbird’ o ‘Purple Heart’.

El nombre real de esta cantante y actriz es Sofia Daccarett Char, y aunque nació en Fort Lauderdale, sus padres son los barranquilleros José Daccarett y Laura Char.